سيدي بوزيد: الشروع في تنفيذ مخطط لحماية المبيتات المدرسية

انطلقت السلط الجهوية بولاية سيدي بوزيد منذ الأسبوع الماضي في تنفيذ مخطط يهدف الى حماية المبيتات المدرسية وإعادة تأهيلها بمختلف المعتمديات وذلك حسب تصريح به المعتمد الأول بمركز الولاية منصف شلاغمية لمراسل (وات) بالجهة.

وبين شلاغمية ان « الادارات الجهوية المعنية على غرار التربية والامن والحماية المدنية، شرعت منذ اندلاع حريقين بمبيت المدرسة الإعدادية أبو بكر القمودي ومكتب تسليم بطاقات الدخول بمعهد 9 افريل بسيدي بوزيد يومي 22 فيفري و1 مارس، في اعداد خطة تتضمن بالأساس توفير وسائل الحماية المدنية وتوفير مخارج النجدة وتكثيف الحراسة وصيانة اسلاك الكهرباء والتجهيزات التي يمكن ان تكون سببا في اندلاع حرائق بمختلف المبيتات البالغ عددها 40 مبيتا ».

وأشار بالمناسبة الى انه « تم تكوين لجان محلية برئاسة معتمدي الجهات مهمتها حصر نقائص المبيتات والشروع في إصلاحها او رفع تقارير بشأن اغلاقها إذا كانت حالتها تستدعي ذلك ».