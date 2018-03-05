بمنزل بورقيبة: يعتديان على شاب بسكين من أجل افتكاك هاتفه الجوال

مكتب الشروق –بنزرت – ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على شخصين من اجل التورط في جريمة اعتداء بالعنف الشديد على شاب بواسطة الة حادة متمثلة في سكين على مستوى الرقبة و الوجه اثناء التقاطه لبعض الصور بواسطة هاتفه الجوال بالمنطقة الجبلية بمنزل بورقيبة "سيدي يحي ".

وحسب ذات المعطيات فانه تم نقل المتضرر الى الفضاء الاستشفائي بالمكان مع تمكّن اعوان الامن في ظرف وجيز من التعرف على العنصرين المظنون فيهما واحالتهما من اجل الاعتداء بالعنف الشديد .