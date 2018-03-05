الاستماع إلى وزير السياحة الأسبق في قضية "الجوسسة وتبييض الأموال"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس – الشروق أون لاين – مُنى البوعزيزي: علمت الشروق أون لاين أنّ أحد قضاة التحقيق بتونس قد استمع إلى وزير السياحة الأسبق جمال ڨمرة كشاهد في قضية "الجوسسة وتبييض الاموال".

ويشار إلى أنّ اسم الوزير قد ورد خلال استنطاق المدير بالوزارة نفسها الموقوف على ذمّة القضية.