كميات الأمطار المسجّلة في عدد من ولايات الجمهورية

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نشر المعهد الوطني للرصد الجوي كميات الأمطار المسجلة ابتداء من الساعة السابعة صباحا ليوم الأحد 4 مارس إلى غاية الساعة السابعة صباحا لهذا اليوم الاثنين 5 مارس 2018 .
وفي ما يلي التفاصيل :
ولاية تونس
من 1 مم إلى 7 مم
ولاية بنزرت
من 3 مم إلى 17 مم
ولاية نابل
من 2 مم إلى 11 مم
ولاية زغوان
من 4 مم إلى 11 مم
ولاية باجة
من 3 مم إلى 21 مم
ولاية جندوبة
من 6 مم إلى 11 مم
ولاية الكاف
من 2 مم إلى 12 مم
ولاية سليانة
من 4 مم إلى 14 مم
ولاية سوسة
من 1 مم إلى 8 مم
ولاية المنستير
من مم 1إلى 7 مم
ولاية القيروان
من 1 مم إلى 5 مم
ولاية القصرين
من 1 مم إلى 4 مم
نشر المعهد الوطني للرصد الجوي كميات الأمطار المسجلة ابتداء من الساعة السابعة صباحا ليوم الأحد 4 مارس إلى غاية الساعة السابعة صباحا لهذا اليوم الاثنين 5 مارس 2018 .
وفي ما يلي التفاصيل :
ولاية تونس
من 1 مم إلى 7 مم
ولاية بنزرت
من 3 مم إلى 17 مم
ولاية نابل
من 2 مم إلى 11 مم
ولاية زغوان
من 4 مم إلى 11 مم
ولاية باجة
من 3 مم إلى 21 مم
ولاية جندوبة
من 6 مم إلى 11 مم
ولاية الكاف
من 2 مم إلى 12 مم
ولاية سليانة
من 4 مم إلى 14 مم
ولاية سوسة
من 1 مم إلى 8 مم
ولاية المنستير
من مم 1إلى 7 مم
ولاية القيروان
من 1 مم إلى 5 مم
ولاية القصرين
من 1 مم إلى 4 مم
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018