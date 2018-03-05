كميات الأمطار المسجّلة في عدد من ولايات الجمهورية

عبد الجليل المسعودي

لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...