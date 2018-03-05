ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل مالي

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مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: القى أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نهاية الاسبوع الماضي القبض على 3 أشخاص من اجل التورط في شبكة اتجار بشخص والمشاركة في ذلك .
وتفيد وقائع الحادثة وفق المعطيات الاولية المتوفرة لدينا ان احدى السيدات وهي فرنسية الجنسية تعرفت وفق شكاياتها المقدمة للجهات الامنية على احدى السيدات في العقد الثالث من العمر اصيلة مدينة ماطر وذلك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك ".
وحسب ذات المعطيات فان الأجنبية المقيمة بولاية مدنين عبّرت عن تدهور وضعها المادي لصديقتها الافتراضية الجديدة مقابل هذا عرضت عليها السيدة اصيلة مدينة ماطر استضافتها بمنزلها قصد مساعدتها لتخطي وضعيتها الا انها وبمجرد اقامتها لبضعة ايام قامت بافتكاك جواز سفرها وارغمتها وفق روايتها على ممارسة الجنس صحبة فتاة اخرى صديقة لها و شخص ثالث ايضا في العقد الثالث من العمر حيث كانوا يقتسمون المبالغ المالية المنجرة عن هذه الانشطة الجنسية .
وقد تكفلت الجهات المختصة بمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة بالموضوع بعد الاحتفاظ بثلاث عناصر وهم امرتين وكهل من اجل التورط في جريمة الاتجار بالبشر .
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: القى أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نهاية الاسبوع الماضي القبض على 3 أشخاص من اجل التورط في شبكة اتجار بشخص والمشاركة في ذلك .
وتفيد وقائع الحادثة وفق المعطيات الاولية المتوفرة لدينا ان احدى السيدات وهي فرنسية الجنسية تعرفت وفق شكاياتها المقدمة للجهات الامنية على احدى السيدات في العقد الثالث من العمر اصيلة مدينة ماطر وذلك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك ".
وحسب ذات المعطيات فان الأجنبية المقيمة بولاية مدنين عبّرت عن تدهور وضعها المادي لصديقتها الافتراضية الجديدة مقابل هذا عرضت عليها السيدة اصيلة مدينة ماطر استضافتها بمنزلها قصد مساعدتها لتخطي وضعيتها الا انها وبمجرد اقامتها لبضعة ايام قامت بافتكاك جواز سفرها وارغمتها وفق روايتها على ممارسة الجنس صحبة فتاة اخرى صديقة لها و شخص ثالث ايضا في العقد الثالث من العمر حيث كانوا يقتسمون المبالغ المالية المنجرة عن هذه الانشطة الجنسية .
وقد تكفلت الجهات المختصة بمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة بالموضوع بعد الاحتفاظ بثلاث عناصر وهم امرتين وكهل من اجل التورط في جريمة الاتجار بالبشر .
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018