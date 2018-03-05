تمّ الاحتفاظ بهم بتهمة "الاتجار بالبشر"

ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل مالي

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: القى أعوان منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نهاية الاسبوع الماضي القبض على 3 أشخاص من اجل التورط في شبكة اتجار بشخص والمشاركة في ذلك .

وتفيد وقائع الحادثة وفق المعطيات الاولية المتوفرة لدينا ان احدى السيدات وهي فرنسية الجنسية تعرفت وفق شكاياتها المقدمة للجهات الامنية على احدى السيدات في العقد الثالث من العمر اصيلة مدينة ماطر وذلك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك ".

وحسب ذات المعطيات فان الأجنبية المقيمة بولاية مدنين عبّرت عن تدهور وضعها المادي لصديقتها الافتراضية الجديدة مقابل هذا عرضت عليها السيدة اصيلة مدينة ماطر استضافتها بمنزلها قصد مساعدتها لتخطي وضعيتها الا انها وبمجرد اقامتها لبضعة ايام قامت بافتكاك جواز سفرها وارغمتها وفق روايتها على ممارسة الجنس صحبة فتاة اخرى صديقة لها و شخص ثالث ايضا في العقد الثالث من العمر حيث كانوا يقتسمون المبالغ المالية المنجرة عن هذه الانشطة الجنسية .

وقد تكفلت الجهات المختصة بمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة بالموضوع بعد الاحتفاظ بثلاث عناصر وهم امرتين وكهل من اجل التورط في جريمة الاتجار بالبشر .