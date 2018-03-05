بني خلاد: حجز آلة حفر آبار دون رخصة بضيعتين فلاحيتين بالجهة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين ان وحدات الحرس الوطني ببني خلاد من ولاية نابل تمكّنت خلال مراقبة ضيعتين فلاحيّتين بالجهة من حجز آلة حفر دون وثائق قانونيّة وبعض الآلات التي تُستعمل في حفر الآبار.

وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت لمركز الحرس الوطني ببني خلاد بمباشرة قضيّتين عدليتين في شأن صاحبي الضيعتين موضوعهما "حفر بئر دون رخصة".