كلوب ينتقد حكم مباراة نيوكاسل ويكشف سبب عدم تغيير صلاح

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول عن سبب عدم تبديله لنجم هجومه المصري محمد صلاح في الفوز 2-0 على الضيف نيوكاسل يونايتد ضمن البريمييرليغ.

وكان المدرب الألماني أشرك صلاح 90 دقيقة كاملة رغم ان «الريدز» لديهم مباراة هذا الاسبوع ضد بورتو البرتغالي في دوري الأبطال، فيما استبدل شريكيه في الهجوم ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وفي هذا الصدد قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة «إكسبريس»: «ماني وفيرمينو في حاجة أكثر للراحة، صلاح يحصل على راحته الخاصة على أرض الملعب، كان علينا أن نوفر مجهود روبرتو وساديو». وكان صلاح طلب ركلتي جزاء في لقطتين، إلا أن الحكم جراهام سكوت لم يحتسب شيئا، وتورط في كلتا الحادثتين قائد نيوكاسل جمال لاسيلس، ويعتقد كلوب أن سكوت اتخذ قرارا خاطئا. وعن ذلك قال مدرب الريدز «الأخيرة كانت خارج منطقة الجزاء، ولكن كانت بطاقة حمراء واضحة، والأولى كانت ركلة جزاء أكيدة لصلاح».