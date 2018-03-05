محمد صلاح يتفوق على كافاني ... ليفاندوفسكي وميسي

يواصل الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنقليزي، تألقه مع ناديه خلال الموسم الحالي، في مختلف المسابقات التي شارك فيها.

وقالت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات، إنه لا يوجد أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، سجل في مباريات أكثر من محمد صلاح، الذي أحرز في 26 مباراة مختلفة.

وأوضحت أن محمد صلاح تفوق على إدينسون كافاني الذي سجل في 24 مباراة، وروبرت ليفاندوفسكي «23»، وسيرجيو أغويرو وهاري كين «21»، وليونيل ميسي «20».

يذكر أن محمد صلاح رفع رصيده إلى 24 هدفا في الدوري الإنقليزي الممتاز لهذا الموسم، معادلًا رقم هاري كين في صدارة هدافي المسابقة حتى الآن.