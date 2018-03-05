بعد وفاة لاعب فيورنتينا (أستوري) في غرفته .. تأجيل مباريات البطولة الإيطالية والحزن يخيم على كل الاندية

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تقرر تأجيل مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقررة ليوم أمس الأحد، بعد وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتينا.
وكان أستوري انضم إلى فيورنتينا قادما من كالياري على سبيل الإعارة في أوت 2015. وبعد ذلك بعام ارتبط مع النادي بعقد دائم.
وقبل ذلك أمضى اللاعب ستة أعوام مع كالياري وأعير إلى روما لعام واحد.
وتوفي أستوري في مدينة أوديني التي سافر إليها الفريق استعدادا لمباراته التي كانت مقررة أمس أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سبب لوفاة قد يكون أزمة قلبية خلال نومه في غرفته بفندق الإقامة، فيما لم يكشف النادي حتى الآن عن السبب.
وخاض أستوري 14 مباراة دولية مع المنتخب الايطالي كانت آخرها في سبتمبر الماضي.
كما أعربت الأندية الإيطالية عن حزنها العميق وصدمتها الكبيرة لوفاة أستوري.
وذكر نادي ميلان، على «تويتر»: «شخص عشق كرة القدم ونشأ كلاعب معنا، ميلان يشعر بالصدمة لوفاة دافيدي أستوري، بحزن شديد نقدم تعازينا العميقة لأسرته وأقاربه ولنادي فيورنتينا».
كما ذكر نادي جوفنتوس: «اليوم ليست هناك أي ألوان، ما من شيء سوى الألم العميق، جوفنتوس يعرب عن تعازيه لأسرة الراحل ولنادي فيورنتينا».
تقرر تأجيل مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقررة ليوم أمس الأحد، بعد وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتينا.
وكان أستوري انضم إلى فيورنتينا قادما من كالياري على سبيل الإعارة في أوت 2015. وبعد ذلك بعام ارتبط مع النادي بعقد دائم.
وقبل ذلك أمضى اللاعب ستة أعوام مع كالياري وأعير إلى روما لعام واحد.
وتوفي أستوري في مدينة أوديني التي سافر إليها الفريق استعدادا لمباراته التي كانت مقررة أمس أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سبب لوفاة قد يكون أزمة قلبية خلال نومه في غرفته بفندق الإقامة، فيما لم يكشف النادي حتى الآن عن السبب.
وخاض أستوري 14 مباراة دولية مع المنتخب الايطالي كانت آخرها في سبتمبر الماضي.
كما أعربت الأندية الإيطالية عن حزنها العميق وصدمتها الكبيرة لوفاة أستوري.
وذكر نادي ميلان، على «تويتر»: «شخص عشق كرة القدم ونشأ كلاعب معنا، ميلان يشعر بالصدمة لوفاة دافيدي أستوري، بحزن شديد نقدم تعازينا العميقة لأسرته وأقاربه ولنادي فيورنتينا».
كما ذكر نادي جوفنتوس: «اليوم ليست هناك أي ألوان، ما من شيء سوى الألم العميق، جوفنتوس يعرب عن تعازيه لأسرة الراحل ولنادي فيورنتينا».
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018