بعد وفاة لاعب فيورنتينا (أستوري) في غرفته .. تأجيل مباريات البطولة الإيطالية والحزن يخيم على كل الاندية

تقرر تأجيل مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، المقررة ليوم أمس الأحد، بعد وفاة دافيدي أستوري قائد فيورنتينا.

وكان أستوري انضم إلى فيورنتينا قادما من كالياري على سبيل الإعارة في أوت 2015. وبعد ذلك بعام ارتبط مع النادي بعقد دائم.

وقبل ذلك أمضى اللاعب ستة أعوام مع كالياري وأعير إلى روما لعام واحد.

وتوفي أستوري في مدينة أوديني التي سافر إليها الفريق استعدادا لمباراته التي كانت مقررة أمس أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سبب لوفاة قد يكون أزمة قلبية خلال نومه في غرفته بفندق الإقامة، فيما لم يكشف النادي حتى الآن عن السبب.

وخاض أستوري 14 مباراة دولية مع المنتخب الايطالي كانت آخرها في سبتمبر الماضي.

كما أعربت الأندية الإيطالية عن حزنها العميق وصدمتها الكبيرة لوفاة أستوري.

وذكر نادي ميلان، على «تويتر»: «شخص عشق كرة القدم ونشأ كلاعب معنا، ميلان يشعر بالصدمة لوفاة دافيدي أستوري، بحزن شديد نقدم تعازينا العميقة لأسرته وأقاربه ولنادي فيورنتينا».

كما ذكر نادي جوفنتوس: «اليوم ليست هناك أي ألوان، ما من شيء سوى الألم العميق، جوفنتوس يعرب عن تعازيه لأسرة الراحل ولنادي فيورنتينا».