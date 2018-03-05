عيوننا عليهم ... الخزري يواصل الابداع والفرجــــــــاني حاسم

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اكد متوسط ميدان المنتخب الوطني وهبي الخزري قيمته الفنية منذ انتقاله من سندرلاند الى نادي ران الفرنسي وقدم ليلة اول امس عروضا كروية رائعة مع فريقه وقاده الى الفوز بثنائية نظيفة على أميان بعد ان سجل هدفا في الدقيقة 41 وهو الهدف التاسع له في البطولة الفرنسية ليتم اختياره افضل لاعب في المباراة، مع العلم وان العارضة حرمته من هدف اخر، وبهذا الانتصار يصعد فريق ران الى المركز الخامس، وسط انباء عن رغبة نادي اولمبيك مرسيليا في انتداب الخزري خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد ان انضم الى قائمة المطلوبين في نادي الجنوب الفرنسي. من جهة اخرى تعادل نادي ديجون خارج قواعده مع سانت ايتيان 2 - 2، ولعب اسامة الحدادي مباراة كاملة في حين لعب نعيم السليتي حتى الدقيقة 66، وانقاد سيف الدين الخاوي الى الهزيمة امام باريس سان جرمان بثنائية نظيفة ولعب مع فريقه تروا خلال الـ35 دقيقة الاخيرة من المباراة. من جهة اخرى سجل الدولي الاولمبي معتز الزمزمي هدفا مع الفريق الثاني لستراسبورغ ليفوز فريقه بثنائية نظيفة.
الفرجاني حاسم وأول هدف لصيام بن يوسف
في البطولة السعودية قاد متوسط الميدان الفرجاني ساسي فريقه النصر السعودي الى فوز مثير على الرائد 4 – 3، وكان الفرجاني حاسما من خلال تمريرته التي اثمرت الهدف الثالث، لكنه غادر التشكيلة في الدقيقة 80. وفي البطولة التركية سجل المدافع صيام بن يوسف اول هدف له هذا الموسم وتعادل فريقه قاسم باشا امام أوسمنلي سبور بنتيجة 1 - 1، وتم اختياره افضل لاعب في المباراة. وفي الدرجة الثانية الايطالية تغيب اللاعب كريم العريبي عن فريقه تشيزينا الفائز خارج قواعده على سبيزيا بهدفين لواحد وذلك لأسباب صحية.
اكد متوسط ميدان المنتخب الوطني وهبي الخزري قيمته الفنية منذ انتقاله من سندرلاند الى نادي ران الفرنسي وقدم ليلة اول امس عروضا كروية رائعة مع فريقه وقاده الى الفوز بثنائية نظيفة على أميان بعد ان سجل هدفا في الدقيقة 41 وهو الهدف التاسع له في البطولة الفرنسية ليتم اختياره افضل لاعب في المباراة، مع العلم وان العارضة حرمته من هدف اخر، وبهذا الانتصار يصعد فريق ران الى المركز الخامس، وسط انباء عن رغبة نادي اولمبيك مرسيليا في انتداب الخزري خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد ان انضم الى قائمة المطلوبين في نادي الجنوب الفرنسي. من جهة اخرى تعادل نادي ديجون خارج قواعده مع سانت ايتيان 2 - 2، ولعب اسامة الحدادي مباراة كاملة في حين لعب نعيم السليتي حتى الدقيقة 66، وانقاد سيف الدين الخاوي الى الهزيمة امام باريس سان جرمان بثنائية نظيفة ولعب مع فريقه تروا خلال الـ35 دقيقة الاخيرة من المباراة. من جهة اخرى سجل الدولي الاولمبي معتز الزمزمي هدفا مع الفريق الثاني لستراسبورغ ليفوز فريقه بثنائية نظيفة.
الفرجاني حاسم وأول هدف لصيام بن يوسف
في البطولة السعودية قاد متوسط الميدان الفرجاني ساسي فريقه النصر السعودي الى فوز مثير على الرائد 4 – 3، وكان الفرجاني حاسما من خلال تمريرته التي اثمرت الهدف الثالث، لكنه غادر التشكيلة في الدقيقة 80. وفي البطولة التركية سجل المدافع صيام بن يوسف اول هدف له هذا الموسم وتعادل فريقه قاسم باشا امام أوسمنلي سبور بنتيجة 1 - 1، وتم اختياره افضل لاعب في المباراة. وفي الدرجة الثانية الايطالية تغيب اللاعب كريم العريبي عن فريقه تشيزينا الفائز خارج قواعده على سبيزيا بهدفين لواحد وذلك لأسباب صحية.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018