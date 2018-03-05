عيوننا عليهم ... الخزري يواصل الابداع والفرجــــــــاني حاسم

اكد متوسط ميدان المنتخب الوطني وهبي الخزري قيمته الفنية منذ انتقاله من سندرلاند الى نادي ران الفرنسي وقدم ليلة اول امس عروضا كروية رائعة مع فريقه وقاده الى الفوز بثنائية نظيفة على أميان بعد ان سجل هدفا في الدقيقة 41 وهو الهدف التاسع له في البطولة الفرنسية ليتم اختياره افضل لاعب في المباراة، مع العلم وان العارضة حرمته من هدف اخر، وبهذا الانتصار يصعد فريق ران الى المركز الخامس، وسط انباء عن رغبة نادي اولمبيك مرسيليا في انتداب الخزري خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد ان انضم الى قائمة المطلوبين في نادي الجنوب الفرنسي. من جهة اخرى تعادل نادي ديجون خارج قواعده مع سانت ايتيان 2 - 2، ولعب اسامة الحدادي مباراة كاملة في حين لعب نعيم السليتي حتى الدقيقة 66، وانقاد سيف الدين الخاوي الى الهزيمة امام باريس سان جرمان بثنائية نظيفة ولعب مع فريقه تروا خلال الـ35 دقيقة الاخيرة من المباراة. من جهة اخرى سجل الدولي الاولمبي معتز الزمزمي هدفا مع الفريق الثاني لستراسبورغ ليفوز فريقه بثنائية نظيفة.

الفرجاني حاسم وأول هدف لصيام بن يوسف

في البطولة السعودية قاد متوسط الميدان الفرجاني ساسي فريقه النصر السعودي الى فوز مثير على الرائد 4 – 3، وكان الفرجاني حاسما من خلال تمريرته التي اثمرت الهدف الثالث، لكنه غادر التشكيلة في الدقيقة 80. وفي البطولة التركية سجل المدافع صيام بن يوسف اول هدف له هذا الموسم وتعادل فريقه قاسم باشا امام أوسمنلي سبور بنتيجة 1 - 1، وتم اختياره افضل لاعب في المباراة. وفي الدرجة الثانية الايطالية تغيب اللاعب كريم العريبي عن فريقه تشيزينا الفائز خارج قواعده على سبيزيا بهدفين لواحد وذلك لأسباب صحية.





رشيد الزيتوني