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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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عيوننا عليهم ... الخزري يواصل الابداع والفرجــــــــاني حاسم
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كرة القدم
عيوننا عليهم ... الخزري يواصل الابداع والفرجــــــــاني حاسم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

اكد متوسط ميدان المنتخب الوطني وهبي الخزري قيمته الفنية منذ انتقاله من سندرلاند الى نادي ران الفرنسي وقدم ليلة اول امس عروضا كروية رائعة مع فريقه وقاده الى الفوز بثنائية نظيفة على أميان بعد ان سجل هدفا في الدقيقة 41 وهو الهدف التاسع له في البطولة الفرنسية ليتم اختياره افضل لاعب في المباراة، مع العلم وان العارضة حرمته من هدف اخر، وبهذا الانتصار يصعد فريق ران الى المركز الخامس، وسط انباء عن رغبة نادي اولمبيك مرسيليا في انتداب الخزري خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد ان انضم الى قائمة المطلوبين في نادي الجنوب الفرنسي. من جهة اخرى تعادل نادي ديجون خارج قواعده مع سانت ايتيان 2 - 2، ولعب اسامة الحدادي مباراة كاملة في حين لعب نعيم السليتي حتى الدقيقة 66، وانقاد سيف الدين الخاوي الى الهزيمة امام باريس سان جرمان بثنائية نظيفة ولعب مع فريقه تروا خلال الـ35 دقيقة الاخيرة من المباراة. من جهة اخرى سجل الدولي الاولمبي معتز الزمزمي هدفا مع الفريق الثاني لستراسبورغ ليفوز فريقه بثنائية نظيفة.
الفرجاني حاسم وأول هدف لصيام بن يوسف
في البطولة السعودية قاد متوسط الميدان الفرجاني ساسي فريقه النصر السعودي الى فوز مثير على الرائد 4 – 3، وكان الفرجاني حاسما من خلال تمريرته التي اثمرت الهدف الثالث، لكنه غادر التشكيلة في الدقيقة 80. وفي البطولة التركية سجل المدافع صيام بن يوسف اول هدف له هذا الموسم وتعادل فريقه قاسم باشا امام أوسمنلي سبور بنتيجة 1 - 1، وتم اختياره افضل لاعب في المباراة. وفي الدرجة الثانية الايطالية تغيب اللاعب كريم العريبي عن فريقه تشيزينا الفائز خارج قواعده على سبيزيا بهدفين لواحد وذلك لأسباب صحية.

رشيد الزيتوني
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كرة القدم
عيوننا عليهم ... الخزري يواصل الابداع والفرجــــــــاني حاسم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

اكد متوسط ميدان المنتخب الوطني وهبي الخزري قيمته الفنية منذ انتقاله من سندرلاند الى نادي ران الفرنسي وقدم ليلة اول امس عروضا كروية رائعة مع فريقه وقاده الى الفوز بثنائية نظيفة على أميان بعد ان سجل هدفا في الدقيقة 41 وهو الهدف التاسع له في البطولة الفرنسية ليتم اختياره افضل لاعب في المباراة، مع العلم وان العارضة حرمته من هدف اخر، وبهذا الانتصار يصعد فريق ران الى المركز الخامس، وسط انباء عن رغبة نادي اولمبيك مرسيليا في انتداب الخزري خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد ان انضم الى قائمة المطلوبين في نادي الجنوب الفرنسي. من جهة اخرى تعادل نادي ديجون خارج قواعده مع سانت ايتيان 2 - 2، ولعب اسامة الحدادي مباراة كاملة في حين لعب نعيم السليتي حتى الدقيقة 66، وانقاد سيف الدين الخاوي الى الهزيمة امام باريس سان جرمان بثنائية نظيفة ولعب مع فريقه تروا خلال الـ35 دقيقة الاخيرة من المباراة. من جهة اخرى سجل الدولي الاولمبي معتز الزمزمي هدفا مع الفريق الثاني لستراسبورغ ليفوز فريقه بثنائية نظيفة.
الفرجاني حاسم وأول هدف لصيام بن يوسف
في البطولة السعودية قاد متوسط الميدان الفرجاني ساسي فريقه النصر السعودي الى فوز مثير على الرائد 4 – 3، وكان الفرجاني حاسما من خلال تمريرته التي اثمرت الهدف الثالث، لكنه غادر التشكيلة في الدقيقة 80. وفي البطولة التركية سجل المدافع صيام بن يوسف اول هدف له هذا الموسم وتعادل فريقه قاسم باشا امام أوسمنلي سبور بنتيجة 1 - 1، وتم اختياره افضل لاعب في المباراة. وفي الدرجة الثانية الايطالية تغيب اللاعب كريم العريبي عن فريقه تشيزينا الفائز خارج قواعده على سبيزيا بهدفين لواحد وذلك لأسباب صحية.

رشيد الزيتوني
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المنتخب.. جَدل كبير حول بن علوان
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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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