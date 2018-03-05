بعد ان اجرى عملية جراحية في البرازيل .. نيمــــار يغادر المستشفى على متن مروحية خاصة

غادر نجم باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، المستشفى امس الأحد، بعد الجراحة الناجحة التي خضع اليها اثر إصابته في القدم اليمنى. وانتقل نيمار، برفقة والدته وشقيقته وصديقته، من مدينة بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل، على متن طائرة مروحية، حسبما أفاد موقع «غلوبوسبورتي» البرازيلي الرياضي. ويواصل نيمار رحلة العلاج والتأهيل في مدينة مانغاراتيبا على ساحل ريو دي جانيرو، إذ يمتلك اللاعب منزلا هناك، ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب إلى العاصمة الفرنسية باريس. وخضع نيمار للجراحة اول أمس السبت بسبب إصابته بكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم اليمنى، حسبما أكد طبيب الاتحاد البرازيلي للعبة، رودريغو لاسمار. ويخضع نيمار لعملية فحص جديدة في منتصف أفريل المقبل لتقييم ما وصلت إليه حالة الإصابة. وطبقا لهذا الفحص ، سيحدد الأطباء موعد عودة نيمار للمشاركة في التدريبات والمباريات، علما بأن الموعد المبدئي لعودة اللاعب هو أواخر ماي المقبل.