بعد ان اجرى عملية جراحية في البرازيل .. نيمــــار يغادر المستشفى على متن مروحية خاصة

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غادر نجم باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، المستشفى امس الأحد، بعد الجراحة الناجحة التي خضع اليها اثر إصابته في القدم اليمنى. وانتقل نيمار، برفقة والدته وشقيقته وصديقته، من مدينة بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل، على متن طائرة مروحية، حسبما أفاد موقع «غلوبوسبورتي» البرازيلي الرياضي. ويواصل نيمار رحلة العلاج والتأهيل في مدينة مانغاراتيبا على ساحل ريو دي جانيرو، إذ يمتلك اللاعب منزلا هناك، ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب إلى العاصمة الفرنسية باريس. وخضع نيمار للجراحة اول أمس السبت بسبب إصابته بكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم اليمنى، حسبما أكد طبيب الاتحاد البرازيلي للعبة، رودريغو لاسمار. ويخضع نيمار لعملية فحص جديدة في منتصف أفريل المقبل لتقييم ما وصلت إليه حالة الإصابة. وطبقا لهذا الفحص ، سيحدد الأطباء موعد عودة نيمار للمشاركة في التدريبات والمباريات، علما بأن الموعد المبدئي لعودة اللاعب هو أواخر ماي المقبل.
غادر نجم باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، المستشفى امس الأحد، بعد الجراحة الناجحة التي خضع اليها اثر إصابته في القدم اليمنى. وانتقل نيمار، برفقة والدته وشقيقته وصديقته، من مدينة بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل، على متن طائرة مروحية، حسبما أفاد موقع «غلوبوسبورتي» البرازيلي الرياضي. ويواصل نيمار رحلة العلاج والتأهيل في مدينة مانغاراتيبا على ساحل ريو دي جانيرو، إذ يمتلك اللاعب منزلا هناك، ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب إلى العاصمة الفرنسية باريس. وخضع نيمار للجراحة اول أمس السبت بسبب إصابته بكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم اليمنى، حسبما أكد طبيب الاتحاد البرازيلي للعبة، رودريغو لاسمار. ويخضع نيمار لعملية فحص جديدة في منتصف أفريل المقبل لتقييم ما وصلت إليه حالة الإصابة. وطبقا لهذا الفحص ، سيحدد الأطباء موعد عودة نيمار للمشاركة في التدريبات والمباريات، علما بأن الموعد المبدئي لعودة اللاعب هو أواخر ماي المقبل.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018