النهوض الرياضي بالمزونة .. التمارين في شوارع المدينة

نظمت مؤخرا جمعية النهوض الرياضي بالمزونة وقفة احتجاجية باجراء التمارين في شوارع المدينة استنكارا من سياسة المماطلة والتسويف من طرف السلط المعنية بخصوص استكمال اشغال الملعب البلدي احمد قارة الذي انطلقت اشغال تعشيبه سنة 2012 حسب ما جاء على لسان امين مال الجمعية نزار الفاهم ، الى جانب المطالبة بصرف المنحة المخصصة للجمعية والمقدرة ب 10 الاف دينار. واضاف بان الفريق سيلعب اكثر من ثمانين مقابلة خارج قواعده لعدم جاهزية الملعب وهو ما يكلف الجمعية اموالا طائلة هي في امس الحاجة اليها وتعجز عن توفيرها في كثير من الاحيان مما اضطرها الى التداين . اما عن حصص التدريب فحدث ولا حرج فملعب دار الشباب غير صالح للاستغلال ومركب الطفولة مغلق قلم نجد غير الشارع لاجراء حصص التمارين .الوضع الكارثي الذي تعانية الجمعية اثرسلبا على نتائج الفريق وجعلة في اسفل الترتيب .وختم السيد نزار بدعوة كل الاطراف الى الالتفاف حول الجمعية لانقاذ ما يمكن انقاذه.

زهير المليكي