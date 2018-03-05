النهوض الرياضي بالمزونة .. التمارين في شوارع المدينة

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نظمت مؤخرا جمعية النهوض الرياضي بالمزونة وقفة احتجاجية باجراء التمارين في شوارع المدينة استنكارا من سياسة المماطلة والتسويف من طرف السلط المعنية بخصوص استكمال اشغال الملعب البلدي احمد قارة الذي انطلقت اشغال تعشيبه سنة 2012 حسب ما جاء على لسان امين مال الجمعية نزار الفاهم ، الى جانب المطالبة بصرف المنحة المخصصة للجمعية والمقدرة ب 10 الاف دينار. واضاف بان الفريق سيلعب اكثر من ثمانين مقابلة خارج قواعده لعدم جاهزية الملعب وهو ما يكلف الجمعية اموالا طائلة هي في امس الحاجة اليها وتعجز عن توفيرها في كثير من الاحيان مما اضطرها الى التداين . اما عن حصص التدريب فحدث ولا حرج فملعب دار الشباب غير صالح للاستغلال ومركب الطفولة مغلق قلم نجد غير الشارع لاجراء حصص التمارين .الوضع الكارثي الذي تعانية الجمعية اثرسلبا على نتائج الفريق وجعلة في اسفل الترتيب .وختم السيد نزار بدعوة كل الاطراف الى الالتفاف حول الجمعية لانقاذ ما يمكن انقاذه.
نظمت مؤخرا جمعية النهوض الرياضي بالمزونة وقفة احتجاجية باجراء التمارين في شوارع المدينة استنكارا من سياسة المماطلة والتسويف من طرف السلط المعنية بخصوص استكمال اشغال الملعب البلدي احمد قارة الذي انطلقت اشغال تعشيبه سنة 2012 حسب ما جاء على لسان امين مال الجمعية نزار الفاهم ، الى جانب المطالبة بصرف المنحة المخصصة للجمعية والمقدرة ب 10 الاف دينار. واضاف بان الفريق سيلعب اكثر من ثمانين مقابلة خارج قواعده لعدم جاهزية الملعب وهو ما يكلف الجمعية اموالا طائلة هي في امس الحاجة اليها وتعجز عن توفيرها في كثير من الاحيان مما اضطرها الى التداين . اما عن حصص التدريب فحدث ولا حرج فملعب دار الشباب غير صالح للاستغلال ومركب الطفولة مغلق قلم نجد غير الشارع لاجراء حصص التمارين .الوضع الكارثي الذي تعانية الجمعية اثرسلبا على نتائج الفريق وجعلة في اسفل الترتيب .وختم السيد نزار بدعوة كل الاطراف الى الالتفاف حول الجمعية لانقاذ ما يمكن انقاذه.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018