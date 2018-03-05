مستقبل الحنشة..جلسة عامة استثنائية



قدم أكثر من ثلثي أعضاء الهيئة المديرة لفريق مستقبل الحنشة بداية الأسبوع الفارط إستقالتهم للسلط المعنية و أعلن الكاتب العام للجمعية في بيان صادر عن الهيئة عن فتح باب الترشح لرئاسة الفريق خلال الجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد منتصف شهر مارس الجاري . حدثت هذه التطورات بعد انسحاب رئيس الجمعية إبراهيم الكوني من دفة التسيير دون أن يقدم للرأي العام بالجهة أي تبريرات تذكر كما تكبد الفريق هزائم متتالية و انسحب من بطولة رابطة صفاقس حيث رفض إستقبال ضيفه الأمل الرياضي ببئر علي بن خليفة خلال الجولة الخامسة إيابا بالملعب البلدي بالحنشة مما خلف إستياء كبيرا في صفوف الأحباء . و حسب الأخبار المتداولة فإن عودة العجمي خديم الله إلى رئاسة الجمعية أمر وارد خاصة بعد الاتصالات التي قامت بها مختلف الأطراف بالجهة و ضغط الأحباء الذي عبروا عن استعدادهم لدعم الهيئة المديرة القادمة .





جعفر الخماري