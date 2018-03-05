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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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مشعــــــــل الســـــواسي ..إستياء من أداء الهيـــــئة المديـــرة
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كرة القدم
مشعــــــــل الســـــواسي ..إستياء من أداء الهيـــــئة المديـــرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

عجز المشعل الرياضي بالسواسي عن تحقيق نتائج متميزة خلال الجولات الأخيرة من بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسوسة و تغيب اللاعبون عن التمارين في أكثر من مناسبة مما فتح المجال أمام تزايد انتقادات الأحباء لأداء الهيئة المديرة برئاسة محمد سعيد . ويأتي استياء الأحباء بعد توقف أشغال تعشيب الملعب البلدي و تهيئة حجرات الملابس وتنوير الملعب و يذكر أن السلط المعنية قد رصدت إعتمادات مالية تنهاز 900 ألف دينار لهذا المشروع و لم تقم الهيئة المديرة بأي مجهودات تستحق الذكر في هذا السياق و غابت قنوات الاتصال مع السلط المحلية و الجهوية لمحاولة إستئناف الجهات المعنية لأشغال تهيئة الملعب و في سياق آخر ، شهدت التمارين غياب عدة لاعبين بسبب حرمانهم من مستحقاتهم المالية و أصبح المشعل الرياضي بالسواسي يمر بصعوبات مالية خانقة في الآونة الأخيرة بسبب تواضع إمكانياته المادية بالرغم من عراقته حيث يعود تأسيسه إلى سنة 1963 و يأمل الأحباء الغيورين على الجمعية أن تتدارك هيئة محمد سعيد أخطاء هذا الموسم و تعيد الفريق إلى سالف إشعاعه .

جعفر الخماري
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كرة القدم
مشعــــــــل الســـــواسي ..إستياء من أداء الهيـــــئة المديـــرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

عجز المشعل الرياضي بالسواسي عن تحقيق نتائج متميزة خلال الجولات الأخيرة من بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسوسة و تغيب اللاعبون عن التمارين في أكثر من مناسبة مما فتح المجال أمام تزايد انتقادات الأحباء لأداء الهيئة المديرة برئاسة محمد سعيد . ويأتي استياء الأحباء بعد توقف أشغال تعشيب الملعب البلدي و تهيئة حجرات الملابس وتنوير الملعب و يذكر أن السلط المعنية قد رصدت إعتمادات مالية تنهاز 900 ألف دينار لهذا المشروع و لم تقم الهيئة المديرة بأي مجهودات تستحق الذكر في هذا السياق و غابت قنوات الاتصال مع السلط المحلية و الجهوية لمحاولة إستئناف الجهات المعنية لأشغال تهيئة الملعب و في سياق آخر ، شهدت التمارين غياب عدة لاعبين بسبب حرمانهم من مستحقاتهم المالية و أصبح المشعل الرياضي بالسواسي يمر بصعوبات مالية خانقة في الآونة الأخيرة بسبب تواضع إمكانياته المادية بالرغم من عراقته حيث يعود تأسيسه إلى سنة 1963 و يأمل الأحباء الغيورين على الجمعية أن تتدارك هيئة محمد سعيد أخطاء هذا الموسم و تعيد الفريق إلى سالف إشعاعه .

جعفر الخماري
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