مشعــــــــل الســـــواسي ..إستياء من أداء الهيـــــئة المديـــرة

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عجز المشعل الرياضي بالسواسي عن تحقيق نتائج متميزة خلال الجولات الأخيرة من بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسوسة و تغيب اللاعبون عن التمارين في أكثر من مناسبة مما فتح المجال أمام تزايد انتقادات الأحباء لأداء الهيئة المديرة برئاسة محمد سعيد . ويأتي استياء الأحباء بعد توقف أشغال تعشيب الملعب البلدي و تهيئة حجرات الملابس وتنوير الملعب و يذكر أن السلط المعنية قد رصدت إعتمادات مالية تنهاز 900 ألف دينار لهذا المشروع و لم تقم الهيئة المديرة بأي مجهودات تستحق الذكر في هذا السياق و غابت قنوات الاتصال مع السلط المحلية و الجهوية لمحاولة إستئناف الجهات المعنية لأشغال تهيئة الملعب و في سياق آخر ، شهدت التمارين غياب عدة لاعبين بسبب حرمانهم من مستحقاتهم المالية و أصبح المشعل الرياضي بالسواسي يمر بصعوبات مالية خانقة في الآونة الأخيرة بسبب تواضع إمكانياته المادية بالرغم من عراقته حيث يعود تأسيسه إلى سنة 1963 و يأمل الأحباء الغيورين على الجمعية أن تتدارك هيئة محمد سعيد أخطاء هذا الموسم و تعيد الفريق إلى سالف إشعاعه .
عجز المشعل الرياضي بالسواسي عن تحقيق نتائج متميزة خلال الجولات الأخيرة من بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسوسة و تغيب اللاعبون عن التمارين في أكثر من مناسبة مما فتح المجال أمام تزايد انتقادات الأحباء لأداء الهيئة المديرة برئاسة محمد سعيد . ويأتي استياء الأحباء بعد توقف أشغال تعشيب الملعب البلدي و تهيئة حجرات الملابس وتنوير الملعب و يذكر أن السلط المعنية قد رصدت إعتمادات مالية تنهاز 900 ألف دينار لهذا المشروع و لم تقم الهيئة المديرة بأي مجهودات تستحق الذكر في هذا السياق و غابت قنوات الاتصال مع السلط المحلية و الجهوية لمحاولة إستئناف الجهات المعنية لأشغال تهيئة الملعب و في سياق آخر ، شهدت التمارين غياب عدة لاعبين بسبب حرمانهم من مستحقاتهم المالية و أصبح المشعل الرياضي بالسواسي يمر بصعوبات مالية خانقة في الآونة الأخيرة بسبب تواضع إمكانياته المادية بالرغم من عراقته حيث يعود تأسيسه إلى سنة 1963 و يأمل الأحباء الغيورين على الجمعية أن تتدارك هيئة محمد سعيد أخطاء هذا الموسم و تعيد الفريق إلى سالف إشعاعه .
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018