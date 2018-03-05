أمل حزوة .. توقف اشغال الملعب تطرح اكثر من تساؤل

يعاني فريق امل حزوة عدة صعوبات مادية واخرى على مستوى توقف اشغال الملعب ولم يحقق الامل سوى نقطتين واكد رئيس النادي عمارة السعيدي ان المشكل الكبير هو توقف اشغال بناء حجرات الملابس والمدراج رغم وعود وزيرة الرياضة التي زارت الجهة بان تستأنف الاشغال خلال شهر مارس الجاري وما زاد الامور تعقيدا غياب الدعم المادي ورغم ذلك فان الهيئة تسعى لمواصلة مشوار البطولة من اجل تاطير شباب المنطقة الحدودية التي تفتقر الى ابسط وسائل الترفيه وقد طالب السعيدي عبر "الشروق" وزارة الشباب والرياضة بالتدخل من اجل استكمال اشغال الملعب وتعشيبه بما له من اهمية كبرى لشباب حزوة وللرياضة بهذه الربوع .

عبد الملك زعلاني