نادي نفطة.. الفريق على السكة الصحيحة

يبقى نادي نفطة من اقوى الفرق بالبطولة الجهوية لرابطة الجنوب الغربي بقفصة ويعتبر الدابة السوداء لعديد الفرق وهو صعب المراس خاصة فوق ميدانه وقد حقق نتائج ممتازة رغم وجود فرق ممتازة مثل غزال ام العرائس ومنجم المتلوي المنافسين المباشرين على المرتبة الاولى وقد اكد سمير زروق ان الفريق يطمح لتحقيق الصعود رغم الصعوبات المادية لكن احباء النادي في كل مرة يقدمون الدعم والكل يعمل من اجل بلوغ .

عبد الملك زعلاني