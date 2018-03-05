برق حامة الجريد... الفريق يبحــــث على اول نقطــــة

لم يبق في عمر البطولة الجهوية لرابطة الجنوب الغربي الا 4 جولات ومازال برق الحامة في مؤخرة الترتيب بصفر من النقاط وقد ساهمت عدة عوامل في هذه النتائج السلبية اهمها افتقار الفريق لملعب خاص بالفريق وايضا انعدام تام للموارد المالية حسب ما اكده رئيس الفريق محمد السعيد التباسي مشيرا ان الملعب تم رفضه مؤخرا بسبب خلل في شبكة التيار الكهربائي وامام هذه الوضعية هناك عزوف كبير من اللاعبين على التمارين كما ان السلط المحلية والجهوية لم تقدم الدعم للفريق الذي بقي يتخبط في الديون و طالبت الهيئة السلط الجهوية بالتدخل العاجل وقبول الملعب حتى يتمكن الفريق من اجراء بقية اللقاءات على ارضية ميدانه ولتفادي تفاقم الديون .





عبد الملك زعلاني