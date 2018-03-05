سوسة: تأجيل الإضراب العام بمستشفى سهلول الى يوم 8 مارس

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: قرّر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة تأجيل الإضراب العام بمستشفى سهلول المزمع تنفيذه يوم 6 مارس إلى يوم الخميس 8مارس وذلك احتجاجا منهم على الاعتداءات التي حصلت مؤخرا في المستشفى الجامعي إثر اعتداء مواطن على الطاقم الشبه الطبي.

وسيكون الإضراب كامل يوم الخميس وفي كامل الوحدات الصحية الراجعة لها بالنظر وسيشارك في هذا الإضراب المكتب التنفيذي الجهوي والجامعة العامة والفرع الجامعي للصحة بسوسة حسب ما ورد في البلاغ الذي تحصلت" الشروق اون لاين " على نسخة منه.