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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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سوسة: تأجيل الإضراب العام بمستشفى سهلول الى يوم 8 مارس
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الأولى
سوسة: تأجيل الإضراب العام بمستشفى سهلول الى يوم 8 مارس
05 مارس 2018 | 10:01

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: قرّر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة تأجيل الإضراب العام بمستشفى سهلول المزمع تنفيذه يوم 6 مارس إلى يوم الخميس 8مارس وذلك احتجاجا منهم على الاعتداءات التي حصلت مؤخرا في المستشفى الجامعي إثر اعتداء مواطن على الطاقم الشبه الطبي.

وسيكون الإضراب كامل يوم الخميس وفي كامل الوحدات الصحية الراجعة لها بالنظر وسيشارك في هذا الإضراب المكتب التنفيذي الجهوي والجامعة العامة والفرع الجامعي للصحة بسوسة حسب ما ورد في البلاغ الذي تحصلت" الشروق اون لاين " على نسخة منه.

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سوسة: تأجيل الإضراب العام بمستشفى سهلول الى يوم 8 مارس
05 مارس 2018 | 10:01

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: قرّر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة تأجيل الإضراب العام بمستشفى سهلول المزمع تنفيذه يوم 6 مارس إلى يوم الخميس 8مارس وذلك احتجاجا منهم على الاعتداءات التي حصلت مؤخرا في المستشفى الجامعي إثر اعتداء مواطن على الطاقم الشبه الطبي.

وسيكون الإضراب كامل يوم الخميس وفي كامل الوحدات الصحية الراجعة لها بالنظر وسيشارك في هذا الإضراب المكتب التنفيذي الجهوي والجامعة العامة والفرع الجامعي للصحة بسوسة حسب ما ورد في البلاغ الذي تحصلت" الشروق اون لاين " على نسخة منه.

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05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
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05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
المزيد >>
سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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