سهم القصر .. السهم يعود من بعيد

تعد النتائج التي حققها السهم الرياضي بالقصر ممتازة خاصة بعد اشراف المدرب المخضرم نصر لحمادي على حظوظ الفريق والى حد الجولة الثالثة من مرحلة الاياب جمع السهم 21نقطة واحتل المركز الخامس من بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني ولكن رغم النتائج الايجابية يعاني الفريق من قلة الموارد المادية امام غياب تام للدعم خاصة من الاحباء كذلك انعدام الملعب وكثرة مصاريف التنقلات لاجراء التمارين بملعب محمد القمودي بقفصة مما زاد في تعقيد الوضعية المالية وقد اكد امين المال بلقاسم هنشيري ان الهيئة من خلالها مجهوداتها الخاصة تعمل على تفادي المشاكل المادية في ظل تحسن النتائج وللاشارة فان الاحباء مطالبين بالالتفاف حول فريقهم ودعمه ماديا للخروج من هذه الازمة لمواصلة بقية المشوار في ظروف طيبة .





عبد الملك زعلاني