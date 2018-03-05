سهم القصر .. السهم يعود من بعيد

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تعد النتائج التي حققها السهم الرياضي بالقصر ممتازة خاصة بعد اشراف المدرب المخضرم نصر لحمادي على حظوظ الفريق والى حد الجولة الثالثة من مرحلة الاياب جمع السهم 21نقطة واحتل المركز الخامس من بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني ولكن رغم النتائج الايجابية يعاني الفريق من قلة الموارد المادية امام غياب تام للدعم خاصة من الاحباء كذلك انعدام الملعب وكثرة مصاريف التنقلات لاجراء التمارين بملعب محمد القمودي بقفصة مما زاد في تعقيد الوضعية المالية وقد اكد امين المال بلقاسم هنشيري ان الهيئة من خلالها مجهوداتها الخاصة تعمل على تفادي المشاكل المادية في ظل تحسن النتائج وللاشارة فان الاحباء مطالبين بالالتفاف حول فريقهم ودعمه ماديا للخروج من هذه الازمة لمواصلة بقية المشوار في ظروف طيبة .
تعد النتائج التي حققها السهم الرياضي بالقصر ممتازة خاصة بعد اشراف المدرب المخضرم نصر لحمادي على حظوظ الفريق والى حد الجولة الثالثة من مرحلة الاياب جمع السهم 21نقطة واحتل المركز الخامس من بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني ولكن رغم النتائج الايجابية يعاني الفريق من قلة الموارد المادية امام غياب تام للدعم خاصة من الاحباء كذلك انعدام الملعب وكثرة مصاريف التنقلات لاجراء التمارين بملعب محمد القمودي بقفصة مما زاد في تعقيد الوضعية المالية وقد اكد امين المال بلقاسم هنشيري ان الهيئة من خلالها مجهوداتها الخاصة تعمل على تفادي المشاكل المادية في ظل تحسن النتائج وللاشارة فان الاحباء مطالبين بالالتفاف حول فريقهم ودعمه ماديا للخروج من هذه الازمة لمواصلة بقية المشوار في ظروف طيبة .
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018