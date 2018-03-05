الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة .. .تعشيب الملعب دام أربع سنوات

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ظلّ الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة طيلة أربعة مواسم يستقبل ضيوفه بعيدا عن ملعبه الرئيسي ومدارجه التي تتسع لقرابة أربعة ألاف متفرج بين مدارج رئيسية و فرعية. أسباب اللعب بعيدا عن الملعب الرئيسي تتمثل في التعشيب الطبيعي و الذي دام قرابة الأربع سنوات بسبب مقاول التزم ثم نقض وعده و مقاول ثان التزم و قام بالأشغال لكن اتضح أن العشب "مريض" منذ يومه الأول و قبل بداية استغلاله.
للاستفسار حول ما آلت إليه الأمور بالنسبة إلى التعشيب الطبيعي لملعب عزيز جاء بالله الرئيسي اتصلنا بالمهندس لزهر الزواوي الجهة الممثلة لبلدية منزل بورقيبة و المتابعة لعملية تعشيب الملعب فأوضح أنّ نصّ الاتفاق مع المقاول يتضمن انطلاق الأشغال في 21 ديسمبر 2015 و أن الآجال التعاقدية مدّتها 5 أشهر و فترة الصيانة تدوم موسما كاملا بكلفة جملية في حدود 355 ألف دينار. و أضاف أنه خلافا لما يشاع قامت المصالح المختصّة بتحليل التربة و أنها سليمة و صالحة للزراعة لكن الخلل يكمن في ضعف إمكانيات المقاول و التراخي في القيام بالأشغال اللازمة عديد المرّات وقد قامت البلدية بالتنبيه عليه كتابيا. و قد نتج عن تراخي المقاول و عدم قيامه بالمداواة في أجالها أضرار بالعشب حينما هجمت عليه "الدودة" و بحكم معرفة الجميع أن العشب كائن حي يقول لزهر الزواوي أن البلدية لم تشأ فسخ العقد مع المقاول بصفة غير مدروسة بل تركته يواصل عمله تحت مراقبتها إلى حين أدركت أن التخلي عن المقاول لن يؤثر على السير الطبيعي لعملية التعشيب ساعتها قامت بفسخ العقد. و حاليا تشرف البلدية على أشغال صيانة العشب و قد تحسنت وضعيته وسيتم التعاقد مع مقاول آخر في الأيام القادمة لإتمام الأشغال و سيكون المعشب جاهزا في جانفي 2019.
ظلّ الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة طيلة أربعة مواسم يستقبل ضيوفه بعيدا عن ملعبه الرئيسي ومدارجه التي تتسع لقرابة أربعة ألاف متفرج بين مدارج رئيسية و فرعية. أسباب اللعب بعيدا عن الملعب الرئيسي تتمثل في التعشيب الطبيعي و الذي دام قرابة الأربع سنوات بسبب مقاول التزم ثم نقض وعده و مقاول ثان التزم و قام بالأشغال لكن اتضح أن العشب "مريض" منذ يومه الأول و قبل بداية استغلاله.
للاستفسار حول ما آلت إليه الأمور بالنسبة إلى التعشيب الطبيعي لملعب عزيز جاء بالله الرئيسي اتصلنا بالمهندس لزهر الزواوي الجهة الممثلة لبلدية منزل بورقيبة و المتابعة لعملية تعشيب الملعب فأوضح أنّ نصّ الاتفاق مع المقاول يتضمن انطلاق الأشغال في 21 ديسمبر 2015 و أن الآجال التعاقدية مدّتها 5 أشهر و فترة الصيانة تدوم موسما كاملا بكلفة جملية في حدود 355 ألف دينار. و أضاف أنه خلافا لما يشاع قامت المصالح المختصّة بتحليل التربة و أنها سليمة و صالحة للزراعة لكن الخلل يكمن في ضعف إمكانيات المقاول و التراخي في القيام بالأشغال اللازمة عديد المرّات وقد قامت البلدية بالتنبيه عليه كتابيا. و قد نتج عن تراخي المقاول و عدم قيامه بالمداواة في أجالها أضرار بالعشب حينما هجمت عليه "الدودة" و بحكم معرفة الجميع أن العشب كائن حي يقول لزهر الزواوي أن البلدية لم تشأ فسخ العقد مع المقاول بصفة غير مدروسة بل تركته يواصل عمله تحت مراقبتها إلى حين أدركت أن التخلي عن المقاول لن يؤثر على السير الطبيعي لعملية التعشيب ساعتها قامت بفسخ العقد. و حاليا تشرف البلدية على أشغال صيانة العشب و قد تحسنت وضعيته وسيتم التعاقد مع مقاول آخر في الأيام القادمة لإتمام الأشغال و سيكون المعشب جاهزا في جانفي 2019.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018