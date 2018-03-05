الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة .. .تعشيب الملعب دام أربع سنوات

ظلّ الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة طيلة أربعة مواسم يستقبل ضيوفه بعيدا عن ملعبه الرئيسي ومدارجه التي تتسع لقرابة أربعة ألاف متفرج بين مدارج رئيسية و فرعية. أسباب اللعب بعيدا عن الملعب الرئيسي تتمثل في التعشيب الطبيعي و الذي دام قرابة الأربع سنوات بسبب مقاول التزم ثم نقض وعده و مقاول ثان التزم و قام بالأشغال لكن اتضح أن العشب "مريض" منذ يومه الأول و قبل بداية استغلاله.

للاستفسار حول ما آلت إليه الأمور بالنسبة إلى التعشيب الطبيعي لملعب عزيز جاء بالله الرئيسي اتصلنا بالمهندس لزهر الزواوي الجهة الممثلة لبلدية منزل بورقيبة و المتابعة لعملية تعشيب الملعب فأوضح أنّ نصّ الاتفاق مع المقاول يتضمن انطلاق الأشغال في 21 ديسمبر 2015 و أن الآجال التعاقدية مدّتها 5 أشهر و فترة الصيانة تدوم موسما كاملا بكلفة جملية في حدود 355 ألف دينار. و أضاف أنه خلافا لما يشاع قامت المصالح المختصّة بتحليل التربة و أنها سليمة و صالحة للزراعة لكن الخلل يكمن في ضعف إمكانيات المقاول و التراخي في القيام بالأشغال اللازمة عديد المرّات وقد قامت البلدية بالتنبيه عليه كتابيا. و قد نتج عن تراخي المقاول و عدم قيامه بالمداواة في أجالها أضرار بالعشب حينما هجمت عليه "الدودة" و بحكم معرفة الجميع أن العشب كائن حي يقول لزهر الزواوي أن البلدية لم تشأ فسخ العقد مع المقاول بصفة غير مدروسة بل تركته يواصل عمله تحت مراقبتها إلى حين أدركت أن التخلي عن المقاول لن يؤثر على السير الطبيعي لعملية التعشيب ساعتها قامت بفسخ العقد. و حاليا تشرف البلدية على أشغال صيانة العشب و قد تحسنت وضعيته وسيتم التعاقد مع مقاول آخر في الأيام القادمة لإتمام الأشغال و سيكون المعشب جاهزا في جانفي 2019.





كمال الخياري