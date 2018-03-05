النادي الرياضي بالروحية .. أزياء رياضية هديـــة من أحـــد الاحبـــــاء للجمعـــية

ببادرة تذكر فتشكر ،قام بها احد الأحباء الغيورين على الجمعية بتمكين لاعبي فريق الأكابر من أزياء رياضية وتتمثل في ازياء تحمل شعار الجمعية ولونيها الأسود والأصفر وفي هذا الصدد يؤكد رئيس الجمعية شهد العرابي بان مثل هذه الحركة تذكر فتشكر من ابن الجمعية السكراني.





مراد البوبكري