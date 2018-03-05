النادي الرياضي ببورويس ... بدلات رياضية لفريــــق الأصاغـــر
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
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21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
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21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
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21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
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20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
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20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
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20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
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19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
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19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
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19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
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19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
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18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
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18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
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18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
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النادي الرياضي ببورويس ... بدلات رياضية لفريــــق الأصاغـــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018
على اثر النتائج الجد ممتازة سواء في سباق الكأس من خلال ترشحهم للدور الثمن النهائي أو تربعهم على كرسي طليعة مجموعتهم ،تم مؤخرا تمكين كل لاعبي فريق الاصاغر ببدلات رياضية موحدة تتويجا لما قدموه من نتائج باهرة سواء في سباق الكأس آو البطولة.
مراد البوبكري
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النادي الرياضي ببورويس ... بدلات رياضية لفريــــق الأصاغـــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018
على اثر النتائج الجد ممتازة سواء في سباق الكأس من خلال ترشحهم للدور الثمن النهائي أو تربعهم على كرسي طليعة مجموعتهم ،تم مؤخرا تمكين كل لاعبي فريق الاصاغر ببدلات رياضية موحدة تتويجا لما قدموه من نتائج باهرة سواء في سباق الكأس آو البطولة.
مراد البوبكري
جامعة كرة القدم: 5 اعضاء يطالبون الجريء بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات
05 مارس 2018 السّاعة 21:07
طالب خمسة اعضاء في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيس الجامعة بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ...المزيد >>
المنتخب.. جَدل كبير حول بن علوان
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
في إطار الدّعم المادي الكَبير الذي تُخصّصه الـ»فيفا» للمنتخبات المتأهلة إلى مُونديال روسيا انتعشت خَزينة...المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. بن عمار يعتذر عن خلافة الزاهي.. و21 لاعبا في رحلة المغرب
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
يطير اليوم النادي الإفريقي إلى المغرب أين سيخوض مباراة ذهاب الدور السادس عشر لكأس الاتحاد الإفريقي «كاف»...المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحشد الجمهور وبن عمر باق في أهلي جدة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
العهد هلم نجدّده... هكذا يردد أنصار فريق جوهرة الساحل عندما يتحولون مساء غد إلى الملعب الأولمبي بسوسة لتشجيع...المزيد >>
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة