النادي الرياضي ببورويس ... بدلات رياضية لفريــــق الأصاغـــر

على اثر النتائج الجد ممتازة سواء في سباق الكأس من خلال ترشحهم للدور الثمن النهائي أو تربعهم على كرسي طليعة مجموعتهم ،تم مؤخرا تمكين كل لاعبي فريق الاصاغر ببدلات رياضية موحدة تتويجا لما قدموه من نتائج باهرة سواء في سباق الكأس آو البطولة.

مراد البوبكري