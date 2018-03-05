البعث الرياضي ببئر مشارقة .. أبواب الصعود مفتوحة

بعد الفترة الصعبة التي عاشها بعث بئر مشارقة في النصف الثاني من بطولة رابطة نابل والتي أدت إلى تراجعه في الترتيب تم ترميم الأوضاع في الفريق وتعديلها حتى يعود للصراع من أجل الصعود زاده في ذلك هيئته المديرة التي تجندت لخدمته وجمهوره الوفي الذي كاد أحد أفراده يلقى حتفه بنوبة قلبية جرّاء تأثره بهزيمة فريقه وعلى ميدانه ضد ملتقى بئر بورقبة. نجاح البعث في المرحلة القادمة يسير جدا لأن كل العوامل متوفرة لديه للتألق والبروز وخاصة الرزنامة التي في صالحه.لكن بشرط أن يكون التحكيم في المستوى أولا ثم يتّعظ الإطار الفني من الأخطاء التي ارتكبها في مباريات منزل تميم وقليبية وبئر بورقبة ويحسن التصرف في الزاد البشري.

محمد الظويهري