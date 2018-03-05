ستير جرزونة ... أسبـاب مالية وادارية وراء الخيبة

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في ظرف 4 مواسم صعد فريق ستير جرزونة في مناسبتين إلى الرابطة الثانية وغادرها كذلك في مناسبتين آخرها في الأيام القليلة الفارطة.
أسباب صعود و نزول فريق ستير جرزونة بهذه السرعة تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية أوّلها قلّة الموارد المالية إذ باستثناء منحة مصنع تكرير النفط و منحه جامعة كرة القدم و منحه وزارة الشباب والرياضة فإنّ بقية المنح مثل منحة الولاية ومنحة البلدية لا تسمن و لا تغني من جوع و لا تغطي نفقات تنقل واحد لفريق الأكابر إلى إحدى مدن الجنوب و كم من مرّة وجد الفريق صعوبات جمّة لتأمين التنقل.
خلاصة القول أن ميزانية لا تفوق 600 ألف دينار لا تسمح بتأمين البقاء في الرابطة الثانية. السبب الثاني و هو في علاقة بالسبب الأول أي الجانب المادي وهو الإصرار من طرف الجهات الأمنية أن يلعب الفريق لقاءاته بملعب أحمد البصيري بدون حضور الجمهور وهو ما يتسبب في حرمان الفريق من الدعم المادي والمعنوي لأحبائه. أمّا السبب الثالث وهو من الأهمية بمكان فيتمثل في كثرة تغيرات الإطار الفنّي فقد تداول على الفريق مصطفى الذوادي منير الماجري وأخيرا عدلان الباغولي و بعد أن التحق الفريق بالرابطة الثالثة لابّد لأبناء جرزونة الغيورين أن يجلسوا إلى بعضهم البعض و أن يخططوا لإصلاح ما يمكن إصلاحه حتى تكون العودة في المرّات القادمة على أسس سليمة.
في ظرف 4 مواسم صعد فريق ستير جرزونة في مناسبتين إلى الرابطة الثانية وغادرها كذلك في مناسبتين آخرها في الأيام القليلة الفارطة.
أسباب صعود و نزول فريق ستير جرزونة بهذه السرعة تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية أوّلها قلّة الموارد المالية إذ باستثناء منحة مصنع تكرير النفط و منحه جامعة كرة القدم و منحه وزارة الشباب والرياضة فإنّ بقية المنح مثل منحة الولاية ومنحة البلدية لا تسمن و لا تغني من جوع و لا تغطي نفقات تنقل واحد لفريق الأكابر إلى إحدى مدن الجنوب و كم من مرّة وجد الفريق صعوبات جمّة لتأمين التنقل.
خلاصة القول أن ميزانية لا تفوق 600 ألف دينار لا تسمح بتأمين البقاء في الرابطة الثانية. السبب الثاني و هو في علاقة بالسبب الأول أي الجانب المادي وهو الإصرار من طرف الجهات الأمنية أن يلعب الفريق لقاءاته بملعب أحمد البصيري بدون حضور الجمهور وهو ما يتسبب في حرمان الفريق من الدعم المادي والمعنوي لأحبائه. أمّا السبب الثالث وهو من الأهمية بمكان فيتمثل في كثرة تغيرات الإطار الفنّي فقد تداول على الفريق مصطفى الذوادي منير الماجري وأخيرا عدلان الباغولي و بعد أن التحق الفريق بالرابطة الثالثة لابّد لأبناء جرزونة الغيورين أن يجلسوا إلى بعضهم البعض و أن يخططوا لإصلاح ما يمكن إصلاحه حتى تكون العودة في المرّات القادمة على أسس سليمة.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018