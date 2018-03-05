ستير جرزونة ... أسبـاب مالية وادارية وراء الخيبة

في ظرف 4 مواسم صعد فريق ستير جرزونة في مناسبتين إلى الرابطة الثانية وغادرها كذلك في مناسبتين آخرها في الأيام القليلة الفارطة.

أسباب صعود و نزول فريق ستير جرزونة بهذه السرعة تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية أوّلها قلّة الموارد المالية إذ باستثناء منحة مصنع تكرير النفط و منحه جامعة كرة القدم و منحه وزارة الشباب والرياضة فإنّ بقية المنح مثل منحة الولاية ومنحة البلدية لا تسمن و لا تغني من جوع و لا تغطي نفقات تنقل واحد لفريق الأكابر إلى إحدى مدن الجنوب و كم من مرّة وجد الفريق صعوبات جمّة لتأمين التنقل.

خلاصة القول أن ميزانية لا تفوق 600 ألف دينار لا تسمح بتأمين البقاء في الرابطة الثانية. السبب الثاني و هو في علاقة بالسبب الأول أي الجانب المادي وهو الإصرار من طرف الجهات الأمنية أن يلعب الفريق لقاءاته بملعب أحمد البصيري بدون حضور الجمهور وهو ما يتسبب في حرمان الفريق من الدعم المادي والمعنوي لأحبائه. أمّا السبب الثالث وهو من الأهمية بمكان فيتمثل في كثرة تغيرات الإطار الفنّي فقد تداول على الفريق مصطفى الذوادي منير الماجري وأخيرا عدلان الباغولي و بعد أن التحق الفريق بالرابطة الثالثة لابّد لأبناء جرزونة الغيورين أن يجلسوا إلى بعضهم البعض و أن يخططوا لإصلاح ما يمكن إصلاحه حتى تكون العودة في المرّات القادمة على أسس سليمة.





كمال الخياري