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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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دورة اقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة بباجة
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رياضات أخرى
دورة اقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة بباجة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

بالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين نظمت نهاية الأسبوع الماضي المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بباجة الدورة الإقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة وذلك بمشاركة 4 ولايات وهي باجة وجندوبة ومنوبة وتونس احتضنتها قاعة الملاكمة بملعب بوجمعة الكميتي . وقد أشرف على هذه الدورة السيد مكرم القرامي المدير الفني للجامعة التونسية للملاكمة والسيدات والسادة عائشة ونائلة الطايق ورضا النصايري ممثلين عن الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث . وقد شارك في هذه الدورة 18 ملاكما من كل فريق موزعين بين الذكور والإناث وتم تحديد الأوزان ما بين 39 و 60 كغ . وشهدت المباريات تنافسا كبيرا من أجل الصعود إلى منصة التتويج ونجح حكام الدورة الذين تم تعيينهم من قبل الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث وبالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة في إدارة مجمل المباريات المبرمجة باقتدار . وفي غياب ولايتي تونس ومنوبة عن حضور هذه الدورة تم الاكتفاء بإجراء المباريات بين ولايتي باجة وجندوبة حيث أفضت النتائج إلى تتويج كل من سالم العياري و ريان البراهمي وإياد المهبي ومهدي الحبوبي وريان غداس وعابد الجبري وريان الحمراوي وشيماء الكثيري عن خلية النهوض برياضة الملاكمة بباجة في حين صعد على منصة التتويج كل من إيمان رباني وفرح جمازي ورانية الصغير وأمل الرحماني وشيماء الجبري وأحمد الشيحي عن عن خلية النهوض برياضة الملاكمة بجندوبة ، كما تم إهداء بدلات رياضية وقميص لكل مشارك في الدورة وإسداء شهائد شكر وتكريم لحكام الدورة ومؤطري خلايا النهوض برياضة الملاكمة . 

جلال العرفاوي
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رياضات أخرى
دورة اقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة بباجة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

بالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين نظمت نهاية الأسبوع الماضي المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بباجة الدورة الإقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة وذلك بمشاركة 4 ولايات وهي باجة وجندوبة ومنوبة وتونس احتضنتها قاعة الملاكمة بملعب بوجمعة الكميتي . وقد أشرف على هذه الدورة السيد مكرم القرامي المدير الفني للجامعة التونسية للملاكمة والسيدات والسادة عائشة ونائلة الطايق ورضا النصايري ممثلين عن الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث . وقد شارك في هذه الدورة 18 ملاكما من كل فريق موزعين بين الذكور والإناث وتم تحديد الأوزان ما بين 39 و 60 كغ . وشهدت المباريات تنافسا كبيرا من أجل الصعود إلى منصة التتويج ونجح حكام الدورة الذين تم تعيينهم من قبل الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث وبالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة في إدارة مجمل المباريات المبرمجة باقتدار . وفي غياب ولايتي تونس ومنوبة عن حضور هذه الدورة تم الاكتفاء بإجراء المباريات بين ولايتي باجة وجندوبة حيث أفضت النتائج إلى تتويج كل من سالم العياري و ريان البراهمي وإياد المهبي ومهدي الحبوبي وريان غداس وعابد الجبري وريان الحمراوي وشيماء الكثيري عن خلية النهوض برياضة الملاكمة بباجة في حين صعد على منصة التتويج كل من إيمان رباني وفرح جمازي ورانية الصغير وأمل الرحماني وشيماء الجبري وأحمد الشيحي عن عن خلية النهوض برياضة الملاكمة بجندوبة ، كما تم إهداء بدلات رياضية وقميص لكل مشارك في الدورة وإسداء شهائد شكر وتكريم لحكام الدورة ومؤطري خلايا النهوض برياضة الملاكمة . 

جلال العرفاوي
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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
دورة اقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة بباجة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
بالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة وبالتنسيق
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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