دورة اقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة بباجة

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بالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين نظمت نهاية الأسبوع الماضي المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بباجة الدورة الإقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة وذلك بمشاركة 4 ولايات وهي باجة وجندوبة ومنوبة وتونس احتضنتها قاعة الملاكمة بملعب بوجمعة الكميتي . وقد أشرف على هذه الدورة السيد مكرم القرامي المدير الفني للجامعة التونسية للملاكمة والسيدات والسادة عائشة ونائلة الطايق ورضا النصايري ممثلين عن الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث . وقد شارك في هذه الدورة 18 ملاكما من كل فريق موزعين بين الذكور والإناث وتم تحديد الأوزان ما بين 39 و 60 كغ . وشهدت المباريات تنافسا كبيرا من أجل الصعود إلى منصة التتويج ونجح حكام الدورة الذين تم تعيينهم من قبل الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث وبالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة في إدارة مجمل المباريات المبرمجة باقتدار . وفي غياب ولايتي تونس ومنوبة عن حضور هذه الدورة تم الاكتفاء بإجراء المباريات بين ولايتي باجة وجندوبة حيث أفضت النتائج إلى تتويج كل من سالم العياري و ريان البراهمي وإياد المهبي ومهدي الحبوبي وريان غداس وعابد الجبري وريان الحمراوي وشيماء الكثيري عن خلية النهوض برياضة الملاكمة بباجة في حين صعد على منصة التتويج كل من إيمان رباني وفرح جمازي ورانية الصغير وأمل الرحماني وشيماء الجبري وأحمد الشيحي عن عن خلية النهوض برياضة الملاكمة بجندوبة ، كما تم إهداء بدلات رياضية وقميص لكل مشارك في الدورة وإسداء شهائد شكر وتكريم لحكام الدورة ومؤطري خلايا النهوض برياضة الملاكمة .
بالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين نظمت نهاية الأسبوع الماضي المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بباجة الدورة الإقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة وذلك بمشاركة 4 ولايات وهي باجة وجندوبة ومنوبة وتونس احتضنتها قاعة الملاكمة بملعب بوجمعة الكميتي . وقد أشرف على هذه الدورة السيد مكرم القرامي المدير الفني للجامعة التونسية للملاكمة والسيدات والسادة عائشة ونائلة الطايق ورضا النصايري ممثلين عن الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث . وقد شارك في هذه الدورة 18 ملاكما من كل فريق موزعين بين الذكور والإناث وتم تحديد الأوزان ما بين 39 و 60 كغ . وشهدت المباريات تنافسا كبيرا من أجل الصعود إلى منصة التتويج ونجح حكام الدورة الذين تم تعيينهم من قبل الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث وبالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة في إدارة مجمل المباريات المبرمجة باقتدار . وفي غياب ولايتي تونس ومنوبة عن حضور هذه الدورة تم الاكتفاء بإجراء المباريات بين ولايتي باجة وجندوبة حيث أفضت النتائج إلى تتويج كل من سالم العياري و ريان البراهمي وإياد المهبي ومهدي الحبوبي وريان غداس وعابد الجبري وريان الحمراوي وشيماء الكثيري عن خلية النهوض برياضة الملاكمة بباجة في حين صعد على منصة التتويج كل من إيمان رباني وفرح جمازي ورانية الصغير وأمل الرحماني وشيماء الجبري وأحمد الشيحي عن عن خلية النهوض برياضة الملاكمة بجندوبة ، كما تم إهداء بدلات رياضية وقميص لكل مشارك في الدورة وإسداء شهائد شكر وتكريم لحكام الدورة ومؤطري خلايا النهوض برياضة الملاكمة .
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018