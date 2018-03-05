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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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نادي إسمنت أم الكليل.. امتياز متواصل لمروى البوغانمي
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نادي إسمنت أم الكليل.. امتياز متواصل لمروى البوغانمي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

شهد الملعب البلدي بتاجروين يومي الأحد 4 و 11 فيفري الماضي تنظيم التصفيات التأهيلية لبطولة تونس في ألعاب القوى المبرمجة بمدينة سيدي بوزيد يوم الأحد 18 من نفس الشهر وذلك بمشاركة 150 شابا وشابة ينتمون إلى نوادي منزل سالم والمحجوبة وتاجروين قبل التحول إلى مدينة سيدي بوزيد أين انتظمت الأدوار النهائية بين الرابطات ومثلما كان منتظرا فازت «الجوهرة» مروى البوغانمي ببطولة تونس في صنف الدنيوات مؤكدة بذلك سيطرتها المطلقة على هذه المسابقة ويأمل الجميع أن تجد بطلة العرب هذه الإحاطة اللازمة حتى تبلغ المستوى المرموق الذي ينتظرها في صورة تواصلت مسيرتها بنسق تصاعدي فما هو رأي المسؤولين على جميع المستويات؟

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نادي إسمنت أم الكليل.. امتياز متواصل لمروى البوغانمي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

شهد الملعب البلدي بتاجروين يومي الأحد 4 و 11 فيفري الماضي تنظيم التصفيات التأهيلية لبطولة تونس في ألعاب القوى المبرمجة بمدينة سيدي بوزيد يوم الأحد 18 من نفس الشهر وذلك بمشاركة 150 شابا وشابة ينتمون إلى نوادي منزل سالم والمحجوبة وتاجروين قبل التحول إلى مدينة سيدي بوزيد أين انتظمت الأدوار النهائية بين الرابطات ومثلما كان منتظرا فازت «الجوهرة» مروى البوغانمي ببطولة تونس في صنف الدنيوات مؤكدة بذلك سيطرتها المطلقة على هذه المسابقة ويأمل الجميع أن تجد بطلة العرب هذه الإحاطة اللازمة حتى تبلغ المستوى المرموق الذي ينتظرها في صورة تواصلت مسيرتها بنسق تصاعدي فما هو رأي المسؤولين على جميع المستويات؟

المنجي باجي
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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
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النادي الرياضي الكافي .. ترشح بامتياز في سباق الكأس
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
رغم كل الظروف الصعبة التي لازمت نشاط فرع
المزيد >>
نادي إسمنت أم الكليل.. امتياز متواصل لمروى البوغانمي
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
شهد الملعب البلدي بتاجروين يومي الأحد 4 و 11 فيفري الماضي
المزيد >>
دورة اقليمية لخلايا تطوير رياضة الملاكمة بباجة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
بالتعاون مع الجامعة التونسية للملاكمة وبالتنسيق
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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