نادي إسمنت أم الكليل.. امتياز متواصل لمروى البوغانمي

شهد الملعب البلدي بتاجروين يومي الأحد 4 و 11 فيفري الماضي تنظيم التصفيات التأهيلية لبطولة تونس في ألعاب القوى المبرمجة بمدينة سيدي بوزيد يوم الأحد 18 من نفس الشهر وذلك بمشاركة 150 شابا وشابة ينتمون إلى نوادي منزل سالم والمحجوبة وتاجروين قبل التحول إلى مدينة سيدي بوزيد أين انتظمت الأدوار النهائية بين الرابطات ومثلما كان منتظرا فازت «الجوهرة» مروى البوغانمي ببطولة تونس في صنف الدنيوات مؤكدة بذلك سيطرتها المطلقة على هذه المسابقة ويأمل الجميع أن تجد بطلة العرب هذه الإحاطة اللازمة حتى تبلغ المستوى المرموق الذي ينتظرها في صورة تواصلت مسيرتها بنسق تصاعدي فما هو رأي المسؤولين على جميع المستويات؟

المنجي باجي