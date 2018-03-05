النادي الرياضي الكافي .. ترشح بامتياز في سباق الكأس

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رغم كل الظروف الصعبة التي لازمت نشاط فرع كرة السلة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي شهد الأسبوع الماضي فوز صنف الأداني أمام النجم ا الساحلي على أرضية ميدانهم في إطار الدور ثمن النهائي للكأس فيما كان الإمتياز من نصيب الأواسط الذين عادوا من مدينة صفاقس وفي جرابهم ورقة الترشح لربع نهائي نفس المسابقة إثر انتصارهم أمام شبان الملعب الصفاقسي بنتيجة (59-57) ويبقى الجميع في انتظار تكرار إنجاز سابق لصنف الأصاغر عندما ترشحوا لنهائي كأس تونس منذ سنوات قليلة ماضية فهل يتأكد هذا الحلم؟
رغم كل الظروف الصعبة التي لازمت نشاط فرع كرة السلة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي شهد الأسبوع الماضي فوز صنف الأداني أمام النجم ا الساحلي على أرضية ميدانهم في إطار الدور ثمن النهائي للكأس فيما كان الإمتياز من نصيب الأواسط الذين عادوا من مدينة صفاقس وفي جرابهم ورقة الترشح لربع نهائي نفس المسابقة إثر انتصارهم أمام شبان الملعب الصفاقسي بنتيجة (59-57) ويبقى الجميع في انتظار تكرار إنجاز سابق لصنف الأصاغر عندما ترشحوا لنهائي كأس تونس منذ سنوات قليلة ماضية فهل يتأكد هذا الحلم؟
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018