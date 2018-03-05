النادي الرياضي الكافي .. ترشح بامتياز في سباق الكأس

رغم كل الظروف الصعبة التي لازمت نشاط فرع كرة السلة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي شهد الأسبوع الماضي فوز صنف الأداني أمام النجم ا الساحلي على أرضية ميدانهم في إطار الدور ثمن النهائي للكأس فيما كان الإمتياز من نصيب الأواسط الذين عادوا من مدينة صفاقس وفي جرابهم ورقة الترشح لربع نهائي نفس المسابقة إثر انتصارهم أمام شبان الملعب الصفاقسي بنتيجة (59-57) ويبقى الجميع في انتظار تكرار إنجاز سابق لصنف الأصاغر عندما ترشحوا لنهائي كأس تونس منذ سنوات قليلة ماضية فهل يتأكد هذا الحلم؟





المنجي باجي