البرق التستوري.. هل هي بداية الاستفاقة ؟

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جاءت نتائج الجولات الأخيرة في بطولة رابطة الشمال ببنزرت مخيبة لآمال البرق التستوري وعجز عن تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية مكتفيا بنقطة يتيمة لينهي مرحلة الذهاب بمجموع 12 نقطة فقط من 13 مباراة وهي حصيلة لم تكن لترضي أحباء الفريق الذين كانوا يمنون النفس بأن يكون فريقهم في وضعية أفضل بكثير. وجاء الانتصار الأخير أمام النجم الخميري بعين دراهم ليعيد الثقة إلى أبناء المدرب العائد ياسر الولهازي الذي كان أشرف على كامل التحضيرات بعد تجربة لم تعمر طويلا مع المدرب الصادق الماجري . ويسعى الفريق إلى الاستفادة من عودة عديد اللاعبين المصابين أوالذين استوفوا العقوبات التأديبية ومن الأجواء الإيجابية الجديدة داخل الجمعية وذلك من أجل تحسين النتائج وطمأنة الأنصار على مستقبل النادي . ورغم بلوغ الموسم الحالي مرحلة متقدمة لا تزال الجمعية تعيش وضعا ماديا صعبا حيث تفاقم عجزها المالي في ظل غياب الدعم .
جاءت نتائج الجولات الأخيرة في بطولة رابطة الشمال ببنزرت مخيبة لآمال البرق التستوري وعجز عن تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية مكتفيا بنقطة يتيمة لينهي مرحلة الذهاب بمجموع 12 نقطة فقط من 13 مباراة وهي حصيلة لم تكن لترضي أحباء الفريق الذين كانوا يمنون النفس بأن يكون فريقهم في وضعية أفضل بكثير. وجاء الانتصار الأخير أمام النجم الخميري بعين دراهم ليعيد الثقة إلى أبناء المدرب العائد ياسر الولهازي الذي كان أشرف على كامل التحضيرات بعد تجربة لم تعمر طويلا مع المدرب الصادق الماجري . ويسعى الفريق إلى الاستفادة من عودة عديد اللاعبين المصابين أوالذين استوفوا العقوبات التأديبية ومن الأجواء الإيجابية الجديدة داخل الجمعية وذلك من أجل تحسين النتائج وطمأنة الأنصار على مستقبل النادي . ورغم بلوغ الموسم الحالي مرحلة متقدمة لا تزال الجمعية تعيش وضعا ماديا صعبا حيث تفاقم عجزها المالي في ظل غياب الدعم .
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018