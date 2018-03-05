البرق التستوري.. هل هي بداية الاستفاقة ؟

جاءت نتائج الجولات الأخيرة في بطولة رابطة الشمال ببنزرت مخيبة لآمال البرق التستوري وعجز عن تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية مكتفيا بنقطة يتيمة لينهي مرحلة الذهاب بمجموع 12 نقطة فقط من 13 مباراة وهي حصيلة لم تكن لترضي أحباء الفريق الذين كانوا يمنون النفس بأن يكون فريقهم في وضعية أفضل بكثير. وجاء الانتصار الأخير أمام النجم الخميري بعين دراهم ليعيد الثقة إلى أبناء المدرب العائد ياسر الولهازي الذي كان أشرف على كامل التحضيرات بعد تجربة لم تعمر طويلا مع المدرب الصادق الماجري . ويسعى الفريق إلى الاستفادة من عودة عديد اللاعبين المصابين أوالذين استوفوا العقوبات التأديبية ومن الأجواء الإيجابية الجديدة داخل الجمعية وذلك من أجل تحسين النتائج وطمأنة الأنصار على مستقبل النادي . ورغم بلوغ الموسم الحالي مرحلة متقدمة لا تزال الجمعية تعيش وضعا ماديا صعبا حيث تفاقم عجزها المالي في ظل غياب الدعم .





جلال العرفاوي