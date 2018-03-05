الصافية الرياضية بالقصور .. نحو الرابطة الثالثة سائرون

سجل أكابر كرة القدم نتائجا طيبة للغاية منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي وهم يحتلون صدارة ترتيب مجموعتهم بفارق 6 نقاط عن ملاحقهم المباشر شبيبة سكرة وذلك رغم الظروف الصعبة التي ما انفكت تعرقل نشاط النادي ككل وبالمناسبة لم يخف السيد زهير السالمي رئيس الصافية تخوفه الكبير إزاء الوضع العام المحيط بالجمعية وهو الذي يهدد المستقبل القريب لعشرات الشبان ممن وجدوا ضالتهم في تعاطي هذه الرياضة فيما يمنون النفس بالصعود إلى الرابطة الثالثة عند بلوغ المسابقة الرسمية مرحلتها النهائية بعد أسابيع قليلة فهل يجد هذا النداء آذانا صاغية لدى المسؤولين المحليين والجهويين وأيضا أبناء المنطقة ممن يمكنهم تقديم يد المساعدة ماديا أكثر منه معنويا؟





المنجي باجي