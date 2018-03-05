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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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كرة القدم
الصافية الرياضية بالقصور .. نحو الرابطة الثالثة سائرون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

سجل أكابر كرة القدم نتائجا طيبة للغاية منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي وهم يحتلون صدارة ترتيب مجموعتهم بفارق 6 نقاط عن ملاحقهم المباشر شبيبة سكرة وذلك رغم الظروف الصعبة التي ما انفكت تعرقل نشاط النادي ككل وبالمناسبة لم يخف السيد زهير السالمي رئيس الصافية تخوفه الكبير إزاء الوضع العام المحيط بالجمعية وهو الذي يهدد المستقبل القريب لعشرات الشبان ممن وجدوا ضالتهم في تعاطي هذه الرياضة فيما يمنون النفس بالصعود إلى الرابطة الثالثة عند بلوغ المسابقة الرسمية مرحلتها النهائية بعد أسابيع قليلة فهل يجد هذا النداء آذانا صاغية لدى المسؤولين المحليين والجهويين وأيضا أبناء المنطقة ممن يمكنهم تقديم يد المساعدة ماديا أكثر منه معنويا؟

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كرة القدم
الصافية الرياضية بالقصور .. نحو الرابطة الثالثة سائرون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

سجل أكابر كرة القدم نتائجا طيبة للغاية منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي وهم يحتلون صدارة ترتيب مجموعتهم بفارق 6 نقاط عن ملاحقهم المباشر شبيبة سكرة وذلك رغم الظروف الصعبة التي ما انفكت تعرقل نشاط النادي ككل وبالمناسبة لم يخف السيد زهير السالمي رئيس الصافية تخوفه الكبير إزاء الوضع العام المحيط بالجمعية وهو الذي يهدد المستقبل القريب لعشرات الشبان ممن وجدوا ضالتهم في تعاطي هذه الرياضة فيما يمنون النفس بالصعود إلى الرابطة الثالثة عند بلوغ المسابقة الرسمية مرحلتها النهائية بعد أسابيع قليلة فهل يجد هذا النداء آذانا صاغية لدى المسؤولين المحليين والجهويين وأيضا أبناء المنطقة ممن يمكنهم تقديم يد المساعدة ماديا أكثر منه معنويا؟

المنجي باجي
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05 مارس 2018 السّاعة 21:07
طالب خمسة اعضاء في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيس الجامعة بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ...
المزيد >>
المنتخب.. جَدل كبير حول بن علوان
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
في إطار الدّعم المادي الكَبير الذي تُخصّصه الـ»فيفا» للمنتخبات المتأهلة إلى مُونديال روسيا انتعشت خَزينة...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. بن عمار يعتذر عن خلافة الزاهي.. و21 لاعبا في رحلة المغرب
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
يطير اليوم النادي الإفريقي إلى المغرب أين سيخوض مباراة ذهاب الدور السادس عشر لكأس الاتحاد الإفريقي «كاف»...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحشد الجمهور وبن عمر باق في أهلي جدة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
العهد هلم نجدّده... هكذا يردد أنصار فريق جوهرة الساحل عندما يتحولون مساء غد إلى الملعب الأولمبي بسوسة لتشجيع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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