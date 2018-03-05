أولمبيك الكاف .. ماذا يريد زيدان؟

سجلت تشكيلة الأولمبيك غياب الحارس أيمن زيدان خلال حصص التمارين الأسبوعية وأيضا المباريات الرسمية منذ حوالي شهرين وبسؤالنا حول الأسباب الكامنة وراء هذاالإحتجاب قيل لنا إنه غادر مدينة الكاف إثرلقاء قرمبالية (1-1) ولم يستأنف نشاطه. في الأثناء التجأت الهيئة المديرة إلى خدمات عدل منفذ في أكثر من مناسبة لتسجيل غيابه المتواصل كما تم إعلام من يهمه الأمر هذا في انتظار ما ستشهده المرحلة القادمة من تقلبات أو أحداث قد تأتي بالجديد في هذا الشأن علما أن اللاعب المذكور كان تحصل على كل مستحقاته المادية المتخلدة في ذمة النادي كما يبقة علة ذمة فريقه الحالي حتى يأتي ما يخالف ذلك.





المنجي باجي