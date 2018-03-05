نادي الدهماني ..المصاعب المادية تتفاقم

عرف نادي الدهماني غياب اللاعبين بسام بالعلمي وإلياس الفطناسي و بعد شفائهما عادا لتعزيز الصفوف من أجل تحقيق نتائج إيجابية قد تمكن الفريق من المحافظة على البقاء ضمن الرابطة الثالثة للشمال . من جهته بين توفيق القصداوي( رئيس الجمعية) أن نادي الدهماني يمر بمرحلة صعبة ، سيما تنقله خارج الديار و خوض مباريات صعبة . وقد حاولنا تذليل الصعوبات بإجراء الانتدابات اللازمة و مكنا اللاعبين من مستحقاتهم و ذلك في انتظار الحصول على الدعم المادي من الجهات المعنية .





المولدي العباسي