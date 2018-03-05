اتحاد الجديدة.. مسيرة ممتازة

كانت مسيرة فريق أواسط الاتحاد الرياضي بالجديدة موفقة حيث خاض هذا الفريق سبعة مقابلات في نطاق بطولة الشبان انتصر في 5 مباريات وعادل في مناسبتين ودون اي هزيمة ليحتل صدارة الترتيب العام في مجموعته المتكونة من النوادي التالية: اتحاد برج العامري ـ العالية الرياضية ـ كوكب منزل جميل ـ الماتلين الرياضية ـ الاهلي الاندلسي ـ جمعية قبلاط وتينجة الرياضية يدرب هذا الفريق أستاذ التربية البدنية محمد علي المهري ومن بين الذين ساهموا في هذه المسيرة الوردية نجد كل من أسامة البناني وآمان الله الجندوبي وعلاء بن سعد ومحمد علي النفزي هؤلاء الشبان تم انضمامهم الى الاواسط في بداية الموسم من فريق الاصاغر.





بالزرقة