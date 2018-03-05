نــــــــــــابل.. نادي كرة القدم بالحمامات .. الاتحاد في مهب الريح

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من جولة إلى أخرى يزداد وضع نادي كرة القدم بالحمامات تأزما في سلم الترتيب والخوف كل الخوف أن يجد الفريق نفسه في البطولة الجهوية والسبب واضح وصريح وهو عدم قيام النادي بتحضيرات جدية للموسم وكل ذلك تتحمله الهيئة التي ظلت تلاحق احتراز الفريق على نزوله من الرابطة الثانية في الفيفا ودفعت مقابل ذلك 70 مليون دينار ولو صرفتهم على النادي لكان صعد وعاد إلى مكانه. وسنوات قحط الرياضة في الحمامات لاتتوقف عند النادي بل شملت الاتحاد المحلي للميني فوت صاحب بطولة الموسم الفارط والأسباب عديدة نذكر منها أولا انعدام الموارد المالية لنادي في أكبر مدينة سياحية ثم عدم تمكين الجامعة الفريق من منحة البطولة التي فاز بها الموسم الفارط عدم توفر ملعب للتمارين واللعب للفريق زد على استيلاء رئيس النادي الشعباني على ركائز الفريق بعد أن أغواهم بمرتبات كبير رغم أنه لم يفي بوعده.
من جولة إلى أخرى يزداد وضع نادي كرة القدم بالحمامات تأزما في سلم الترتيب والخوف كل الخوف أن يجد الفريق نفسه في البطولة الجهوية والسبب واضح وصريح وهو عدم قيام النادي بتحضيرات جدية للموسم وكل ذلك تتحمله الهيئة التي ظلت تلاحق احتراز الفريق على نزوله من الرابطة الثانية في الفيفا ودفعت مقابل ذلك 70 مليون دينار ولو صرفتهم على النادي لكان صعد وعاد إلى مكانه. وسنوات قحط الرياضة في الحمامات لاتتوقف عند النادي بل شملت الاتحاد المحلي للميني فوت صاحب بطولة الموسم الفارط والأسباب عديدة نذكر منها أولا انعدام الموارد المالية لنادي في أكبر مدينة سياحية ثم عدم تمكين الجامعة الفريق من منحة البطولة التي فاز بها الموسم الفارط عدم توفر ملعب للتمارين واللعب للفريق زد على استيلاء رئيس النادي الشعباني على ركائز الفريق بعد أن أغواهم بمرتبات كبير رغم أنه لم يفي بوعده.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018