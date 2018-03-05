نــــــــــــابل.. نادي كرة القدم بالحمامات .. الاتحاد في مهب الريح

من جولة إلى أخرى يزداد وضع نادي كرة القدم بالحمامات تأزما في سلم الترتيب والخوف كل الخوف أن يجد الفريق نفسه في البطولة الجهوية والسبب واضح وصريح وهو عدم قيام النادي بتحضيرات جدية للموسم وكل ذلك تتحمله الهيئة التي ظلت تلاحق احتراز الفريق على نزوله من الرابطة الثانية في الفيفا ودفعت مقابل ذلك 70 مليون دينار ولو صرفتهم على النادي لكان صعد وعاد إلى مكانه. وسنوات قحط الرياضة في الحمامات لاتتوقف عند النادي بل شملت الاتحاد المحلي للميني فوت صاحب بطولة الموسم الفارط والأسباب عديدة نذكر منها أولا انعدام الموارد المالية لنادي في أكبر مدينة سياحية ثم عدم تمكين الجامعة الفريق من منحة البطولة التي فاز بها الموسم الفارط عدم توفر ملعب للتمارين واللعب للفريق زد على استيلاء رئيس النادي الشعباني على ركائز الفريق بعد أن أغواهم بمرتبات كبير رغم أنه لم يفي بوعده.





محمد الظويهري