أمل بوفيشة ..لا منافسة على الصعود والسبب التحكيم

وجه غير عادي بالمرة ذاك الذي برز به أمل بوفيشة هذا الموسم في بطولة رابطة نابل ولنا أن نتصور فريق يهزم ويقهر كبار بطولته كنادي فوشانة ومتصدر البطولة ملتقى بئر بورقبة وفي المقابل ينحني أمام الصغار والسبب لعبة ملعوبة يلعبها بعض حكام الرابطة بتعليمات من رئيس لجنة التحكيم بها ليس مع الأمل فقط بل مع عدة جمعيات أخرى أمثال نادي فوشانة وبعث بئر مشارقة وملعب مرناق لخدمة هذا على حساب ذاك . ناهيك أن 90 بالمائة من لاعبي ومسؤولي الفريق تعرضوا للعقوبات حتى الآن بما في ذلك المدرب والمعد البدني والأمر شمل جمعيات أخرى في البطولة حسبما قال لنا رؤساؤها والأسباب على مالايبدو تنمية موارد الرابطة.لاوهكذا ولهذه الأسباب فشل أمل بوفيشة في المنافسة على الصعود هذا الموسم.





محمد الظويهري