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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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بن عروس .. حسب رئيس نادي فوشانة .. الفريق مستهدف من طرف حكام رابطة نابل
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كرة القدم
بن عروس .. حسب رئيس نادي فوشانة .. الفريق مستهدف من طرف حكام رابطة نابل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

سجل نادي فوشانة في الجولات الخمسة الأخيرة من بطولة رابطة نابل تراجعا مذهلا في سلم الترتيب مما جعله يفقد طليعة الترتيب التي كان يحتلها وبمفرده.

رئيس النادي عادل الحبيبي قال غاضبا أن السبب يعود إلى التحكيم الذي عاث فسادا ناهيك أن الحكام وزعوا على لاعبيه 42 ورقة صفراء وأربعة حمراء في الخمسة مباريات الأخيرة منهم 8 ورقات في 20 دقيقة من مباراة كيلوس زد على ورقتين حمراوين. أما في مباراة بوفيشة فقد هاج الحكم وماج وفعل ما أراد وأضاف 22 دقيقة بعد نهايتها ولم يعلن عن نهايتها إلا بعد تسجيل المنافس لهدف الفوز. بينما في المباراة الأخيرة ضد قليبية فحدث ولا حرج إذ كان الفريق فائزا 3-1 إلى غاية الدقيقة 75 وفجأة انقلب الحكم على فوشانة وفي رمشة عين أقصى لاعبين فخسر 4-3.

محمد الظويهري
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كرة القدم
بن عروس .. حسب رئيس نادي فوشانة .. الفريق مستهدف من طرف حكام رابطة نابل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

سجل نادي فوشانة في الجولات الخمسة الأخيرة من بطولة رابطة نابل تراجعا مذهلا في سلم الترتيب مما جعله يفقد طليعة الترتيب التي كان يحتلها وبمفرده.

رئيس النادي عادل الحبيبي قال غاضبا أن السبب يعود إلى التحكيم الذي عاث فسادا ناهيك أن الحكام وزعوا على لاعبيه 42 ورقة صفراء وأربعة حمراء في الخمسة مباريات الأخيرة منهم 8 ورقات في 20 دقيقة من مباراة كيلوس زد على ورقتين حمراوين. أما في مباراة بوفيشة فقد هاج الحكم وماج وفعل ما أراد وأضاف 22 دقيقة بعد نهايتها ولم يعلن عن نهايتها إلا بعد تسجيل المنافس لهدف الفوز. بينما في المباراة الأخيرة ضد قليبية فحدث ولا حرج إذ كان الفريق فائزا 3-1 إلى غاية الدقيقة 75 وفجأة انقلب الحكم على فوشانة وفي رمشة عين أقصى لاعبين فخسر 4-3.

محمد الظويهري
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