منوبة...الحمائم الرياضية بمنوبة.. تألق في الكأس

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تتألق صغريات الجمعية الرياضية لحمائم منوبة لكرة اليد من مقابلة الى أخرى حيث انتصرت في البطولة على الجمعية الرياضية النسائية بتازركة والجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية الرياضية النسائية بمقرين ذهابا وإيابا وفازت على النادي الافريقي ذهابا وانهزمت في الإياب. من جهة أخرى ترشحت هذه المجموعة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس على حساب كل من الجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية النسائية بمقرين وستدور مقابلة ربع النهائي مع الجمعية النسائية بصفاقس وذلك بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي بمنوبة يوم الأحد 18 مارس الجاري ويشرف على هذه المجموعة أستاذ التربية البدنية أحمد بن محمود من جهة أخرى ترشح صنف كبريات فتيات منوبة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس وسيتقابل مع الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة يوم السبت 17 مارس 2018 بالقاعة المغطاة بمركب منوبة ويشرف على حظوظ هذه المجموعة المدرب القدير والذي له خبرة كبرية وكوّن العديد من اللاعبات وخاصة جمعية نور أريانة الاستاذ المنصف الهمامي.
تتألق صغريات الجمعية الرياضية لحمائم منوبة لكرة اليد من مقابلة الى أخرى حيث انتصرت في البطولة على الجمعية الرياضية النسائية بتازركة والجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية الرياضية النسائية بمقرين ذهابا وإيابا وفازت على النادي الافريقي ذهابا وانهزمت في الإياب. من جهة أخرى ترشحت هذه المجموعة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس على حساب كل من الجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية النسائية بمقرين وستدور مقابلة ربع النهائي مع الجمعية النسائية بصفاقس وذلك بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي بمنوبة يوم الأحد 18 مارس الجاري ويشرف على هذه المجموعة أستاذ التربية البدنية أحمد بن محمود من جهة أخرى ترشح صنف كبريات فتيات منوبة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس وسيتقابل مع الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة يوم السبت 17 مارس 2018 بالقاعة المغطاة بمركب منوبة ويشرف على حظوظ هذه المجموعة المدرب القدير والذي له خبرة كبرية وكوّن العديد من اللاعبات وخاصة جمعية نور أريانة الاستاذ المنصف الهمامي.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018