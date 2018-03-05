منوبة...الحمائم الرياضية بمنوبة.. تألق في الكأس

تتألق صغريات الجمعية الرياضية لحمائم منوبة لكرة اليد من مقابلة الى أخرى حيث انتصرت في البطولة على الجمعية الرياضية النسائية بتازركة والجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية الرياضية النسائية بمقرين ذهابا وإيابا وفازت على النادي الافريقي ذهابا وانهزمت في الإياب. من جهة أخرى ترشحت هذه المجموعة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس على حساب كل من الجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية النسائية بمقرين وستدور مقابلة ربع النهائي مع الجمعية النسائية بصفاقس وذلك بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي بمنوبة يوم الأحد 18 مارس الجاري ويشرف على هذه المجموعة أستاذ التربية البدنية أحمد بن محمود من جهة أخرى ترشح صنف كبريات فتيات منوبة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس وسيتقابل مع الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة يوم السبت 17 مارس 2018 بالقاعة المغطاة بمركب منوبة ويشرف على حظوظ هذه المجموعة المدرب القدير والذي له خبرة كبرية وكوّن العديد من اللاعبات وخاصة جمعية نور أريانة الاستاذ المنصف الهمامي.





بالزرقة