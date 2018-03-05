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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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منوبة...الحمائم الرياضية بمنوبة.. تألق في الكأس
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كرة اليد
منوبة...الحمائم الرياضية بمنوبة.. تألق في الكأس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

تتألق صغريات الجمعية الرياضية لحمائم منوبة لكرة اليد من مقابلة الى أخرى حيث انتصرت في البطولة على الجمعية الرياضية النسائية بتازركة والجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية الرياضية النسائية بمقرين ذهابا وإيابا وفازت على النادي الافريقي ذهابا وانهزمت في الإياب. من جهة أخرى ترشحت هذه المجموعة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس على حساب كل من الجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية النسائية بمقرين وستدور مقابلة ربع النهائي مع الجمعية النسائية بصفاقس وذلك بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي بمنوبة يوم الأحد 18 مارس الجاري ويشرف على هذه المجموعة أستاذ التربية البدنية أحمد بن محمود من جهة أخرى ترشح صنف كبريات فتيات منوبة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس وسيتقابل مع الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة يوم السبت 17 مارس 2018 بالقاعة المغطاة بمركب منوبة ويشرف على حظوظ هذه المجموعة المدرب القدير والذي له خبرة كبرية وكوّن العديد من اللاعبات وخاصة جمعية نور أريانة الاستاذ المنصف الهمامي.

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منوبة...الحمائم الرياضية بمنوبة.. تألق في الكأس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

تتألق صغريات الجمعية الرياضية لحمائم منوبة لكرة اليد من مقابلة الى أخرى حيث انتصرت في البطولة على الجمعية الرياضية النسائية بتازركة والجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية الرياضية النسائية بمقرين ذهابا وإيابا وفازت على النادي الافريقي ذهابا وانهزمت في الإياب. من جهة أخرى ترشحت هذه المجموعة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس على حساب كل من الجمعية الرياضية النسائية ببنزرت والجمعية النسائية بمقرين وستدور مقابلة ربع النهائي مع الجمعية النسائية بصفاقس وذلك بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي بمنوبة يوم الأحد 18 مارس الجاري ويشرف على هذه المجموعة أستاذ التربية البدنية أحمد بن محمود من جهة أخرى ترشح صنف كبريات فتيات منوبة الى الدور ربع النهائي لكأس تونس وسيتقابل مع الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة يوم السبت 17 مارس 2018 بالقاعة المغطاة بمركب منوبة ويشرف على حظوظ هذه المجموعة المدرب القدير والذي له خبرة كبرية وكوّن العديد من اللاعبات وخاصة جمعية نور أريانة الاستاذ المنصف الهمامي.

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منوبة...الحمائم الرياضية بمنوبة.. تألق في الكأس
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
كرة اليد: نتائج قرعة البطولة العربية للاندية الفائزة بالكاس
05 مارس 2018 السّاعة 16:18
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المزيد >>
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04 مارس 2018 السّاعة 21:00
استغل الترجي الرياضي مواجهته مع فريق نادي ساقية...
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حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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