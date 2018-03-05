سوسة ... الكوكب الرياضي بزاوية سوسة .. حلم الصعود اقترب

-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
خطا فريق الكوكب الرياضي بزاوية سوسة خطوة عملاقة نحو تحقيق حلم الصعود الى الرابطة الثالثة بفضل مسيرة ثابتة ومنتظمة منذ انطلاق الموسم الحالي. النتائج المسجلة لحد الآن تمثلت في 9 انتصارات و3 تعادلات و2 هزائم ما يعني أن جميع الأطراف ساهمت في هذه المسيرة الموفقة وتحويل الحلم الى حقيقة بعد ان نجحت الهيئة المديرة في تكوين فريق قادر على المراهنة على الصعود بعدما عاد زملاء سالم بن نجيمة الى اللعب بالملعب البلدي بزاوية سوسة بعد غياب تواصل على امتداد 15 سنة مضت.
اجمالا يمكن القول ان الكوكب الرياضي بزاوية سوسة أصبح أقرب ما يكون لاسعاد جماهير وهيئته المديرة التي نجحت في تكوين ادارة مهيكلة من خلال عديد لجان مالية وتنظيمية وفنية وفرت كل ممهدات التألق والاشعاع الهيئة برئاسة زايد خليفة تتركب من خيري خليفة (نائب رئيس) وعزالدين بوعسكر (مكلف بالشبان ووسيم بن نجيمة (كاتب عام) وحسام قاسم (أمين مال) الى جانب نديم العياشي ـ سهيل بن نجيمة ـ عزوز ـ وجدي قاسم ـ عماد كحلول ـ الياس بوعسكر (أعضاء) ويذكر ان الكوكب الرياضي بزاوية سوسة وبالرغم من ثراء زاده البشري بعث أكاديمية لكرة القدم لمزيد استقطاب الشبان لصقل مواهبهم. كوكب زاوية سوسة يتصدر ترتيب مجموعته وعلى مختلف الأطراف تحمل مسؤولياتها حتى يصبح حلم الصعود حقيقة.
خطا فريق الكوكب الرياضي بزاوية سوسة خطوة عملاقة نحو تحقيق حلم الصعود الى الرابطة الثالثة بفضل مسيرة ثابتة ومنتظمة منذ انطلاق الموسم الحالي. النتائج المسجلة لحد الآن تمثلت في 9 انتصارات و3 تعادلات و2 هزائم ما يعني أن جميع الأطراف ساهمت في هذه المسيرة الموفقة وتحويل الحلم الى حقيقة بعد ان نجحت الهيئة المديرة في تكوين فريق قادر على المراهنة على الصعود بعدما عاد زملاء سالم بن نجيمة الى اللعب بالملعب البلدي بزاوية سوسة بعد غياب تواصل على امتداد 15 سنة مضت.
اجمالا يمكن القول ان الكوكب الرياضي بزاوية سوسة أصبح أقرب ما يكون لاسعاد جماهير وهيئته المديرة التي نجحت في تكوين ادارة مهيكلة من خلال عديد لجان مالية وتنظيمية وفنية وفرت كل ممهدات التألق والاشعاع الهيئة برئاسة زايد خليفة تتركب من خيري خليفة (نائب رئيس) وعزالدين بوعسكر (مكلف بالشبان ووسيم بن نجيمة (كاتب عام) وحسام قاسم (أمين مال) الى جانب نديم العياشي ـ سهيل بن نجيمة ـ عزوز ـ وجدي قاسم ـ عماد كحلول ـ الياس بوعسكر (أعضاء) ويذكر ان الكوكب الرياضي بزاوية سوسة وبالرغم من ثراء زاده البشري بعث أكاديمية لكرة القدم لمزيد استقطاب الشبان لصقل مواهبهم. كوكب زاوية سوسة يتصدر ترتيب مجموعته وعلى مختلف الأطراف تحمل مسؤولياتها حتى يصبح حلم الصعود حقيقة.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018