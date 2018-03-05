سوسة ... الكوكب الرياضي بزاوية سوسة .. حلم الصعود اقترب

خطا فريق الكوكب الرياضي بزاوية سوسة خطوة عملاقة نحو تحقيق حلم الصعود الى الرابطة الثالثة بفضل مسيرة ثابتة ومنتظمة منذ انطلاق الموسم الحالي. النتائج المسجلة لحد الآن تمثلت في 9 انتصارات و3 تعادلات و2 هزائم ما يعني أن جميع الأطراف ساهمت في هذه المسيرة الموفقة وتحويل الحلم الى حقيقة بعد ان نجحت الهيئة المديرة في تكوين فريق قادر على المراهنة على الصعود بعدما عاد زملاء سالم بن نجيمة الى اللعب بالملعب البلدي بزاوية سوسة بعد غياب تواصل على امتداد 15 سنة مضت.

اجمالا يمكن القول ان الكوكب الرياضي بزاوية سوسة أصبح أقرب ما يكون لاسعاد جماهير وهيئته المديرة التي نجحت في تكوين ادارة مهيكلة من خلال عديد لجان مالية وتنظيمية وفنية وفرت كل ممهدات التألق والاشعاع الهيئة برئاسة زايد خليفة تتركب من خيري خليفة (نائب رئيس) وعزالدين بوعسكر (مكلف بالشبان ووسيم بن نجيمة (كاتب عام) وحسام قاسم (أمين مال) الى جانب نديم العياشي ـ سهيل بن نجيمة ـ عزوز ـ وجدي قاسم ـ عماد كحلول ـ الياس بوعسكر (أعضاء) ويذكر ان الكوكب الرياضي بزاوية سوسة وبالرغم من ثراء زاده البشري بعث أكاديمية لكرة القدم لمزيد استقطاب الشبان لصقل مواهبهم. كوكب زاوية سوسة يتصدر ترتيب مجموعته وعلى مختلف الأطراف تحمل مسؤولياتها حتى يصبح حلم الصعود حقيقة.





محمد باللطيفة