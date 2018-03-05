بوبكر زخامة: ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة ان ديون الليبيين في المصحات التونسية تقدر بـ250 مليارا مشيرا الى أن الطرف الليبي اشترط تخفيض التعريفة بـ50% مقابل سداد جزء من الديون.

واضاف بوبكر زخامة في تصريح للإذاعة الوطنية صباح اليوم الاثنين انه تمت المراقبة الحسابية لفواتير علاج الليبيين في تونس ستة مرات وذلك للتثبت من عدم تقبيلها والتلاعب بها من قبل المصحات الخاصة، مشيرا الى ان النية تتجه نحو تدويل القضية من أجل سداد ديون الليبيين في المصحات الخاصة.