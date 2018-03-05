رابطة الجنوب الغربي بقفصة (الجولة الرابعة ايابا).. المنجم والغزال اليد في اليد
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رابطة الجنوب الغربي بقفصة (الجولة الرابعة ايابا).. المنجم والغزال اليد في اليد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018
النتائج :
غزال ام العرائس - شبيبة توزر (1 - 0 )
النادي النفطي - الملعب القفصي (3 - 2 )
أمل حزوة - برق حامة الجريد ( 1 - 0 )
منجم المتلوي - برق حامة الجريد ( 2 - 0 )
الترتيب :
1 - منجم المتلوي 26
-) غزال ام العرائس 26
3 - نادي نفطة 22
4 - شبيبة توزر 19
5 - الملعب القفصي 15
6 - سد تمغزة 7
7 - أمل حزوة 3
8 - برق حامة الجريد 0
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رابطة الجنوب الغربي بقفصة (الجولة الرابعة ايابا).. المنجم والغزال اليد في اليد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018
النتائج :
غزال ام العرائس - شبيبة توزر (1 - 0 )
النادي النفطي - الملعب القفصي (3 - 2 )
أمل حزوة - برق حامة الجريد ( 1 - 0 )
منجم المتلوي - برق حامة الجريد ( 2 - 0 )
الترتيب :
1 - منجم المتلوي 26
-) غزال ام العرائس 26
3 - نادي نفطة 22
4 - شبيبة توزر 19
5 - الملعب القفصي 15
6 - سد تمغزة 7
7 - أمل حزوة 3
8 - برق حامة الجريد 0
حسين الحيدوري
جامعة كرة القدم: 5 اعضاء يطالبون الجريء بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات
05 مارس 2018 السّاعة 21:07
طالب خمسة اعضاء في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيس الجامعة بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ...المزيد >>
المنتخب.. جَدل كبير حول بن علوان
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
في إطار الدّعم المادي الكَبير الذي تُخصّصه الـ»فيفا» للمنتخبات المتأهلة إلى مُونديال روسيا انتعشت خَزينة...المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. بن عمار يعتذر عن خلافة الزاهي.. و21 لاعبا في رحلة المغرب
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
يطير اليوم النادي الإفريقي إلى المغرب أين سيخوض مباراة ذهاب الدور السادس عشر لكأس الاتحاد الإفريقي «كاف»...المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحشد الجمهور وبن عمر باق في أهلي جدة
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
العهد هلم نجدّده... هكذا يردد أنصار فريق جوهرة الساحل عندما يتحولون مساء غد إلى الملعب الأولمبي بسوسة لتشجيع...المزيد >>
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
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