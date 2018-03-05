رابطة سيدي بوزيد والقصرين.. (الجولة 2 ايابا) .. تسابق وتلاحق بين كوكبة الطليعة

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05 مارس 2018
النتائج :
المزونة - اتحاد منزل بوزيان ( 0 – 1 )
تالة - نحم الزهور تأجلت
امل جدليان - اولاد حفوز ( 3 – 0 )
نادي فوسانة - بئر الحفي ( 0 - 0 )
امل بن عون ( معفى )
الترتيب :
1 - تالة الرياضية 22 ( - 1 )
-) اتحاد منزل بوزيان 22
3 - نجم الزهور 20 ( - 1 )
4 - اولمبيك اولاد حفوز 16
5 – نادي بئر الحفي 14
6 - امل جدليان 13
7 - امل بن عون 7
8 - نهوض المزونة 6
9 - نادي فوسانة 2
النتائج :
المزونة - اتحاد منزل بوزيان ( 0 – 1 )
تالة - نحم الزهور تأجلت
امل جدليان - اولاد حفوز ( 3 – 0 )
نادي فوسانة - بئر الحفي ( 0 - 0 )
امل بن عون ( معفى )
الترتيب :
1 - تالة الرياضية 22 ( - 1 )
-) اتحاد منزل بوزيان 22
3 - نجم الزهور 20 ( - 1 )
4 - اولمبيك اولاد حفوز 16
5 – نادي بئر الحفي 14
6 - امل جدليان 13
7 - امل بن عون 7
8 - نهوض المزونة 6
9 - نادي فوسانة 2
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018