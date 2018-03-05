رابطة نابل.. (الجولة 2 إيابا) .. المرازقة تضع علامة قف أمام بئر مشارقة

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النتائج
أمل تازركة - نادي منزل تميم 0 - 1
نادي فوشانة – مستقبل زغوان 3 - 0 (توقفت في الدق 35)
ملعب مرناق - جمعية كيلوس 0-0
اتحاد الزريبة – أمل بوفيشة 3 - 1
بعث بئر مشارقة – جمعية المرازقة 1-1
ملتقى بئر بورقبة - اتحاد قليبية 2-2 (توقفت في الدق 85)
الترتيب :
1) ملتقى بئر بورقبة 27
2) اتحاد قليبية 26
3) بعث بئر مشارقة 25
4) جمعية كيلوس 24
-) نادي منزل تميم 24
6) اتحاد الزريبة 20
-) ملعب مرناق 20
8) نادي فوشانة 18
9) أمل بوفيشة 11
-) جمعية المرازقة 11
11)أمل تازركة 10
12) مستقبل زغوان 0
النتائج
أمل تازركة - نادي منزل تميم 0 - 1
نادي فوشانة – مستقبل زغوان 3 - 0 (توقفت في الدق 35)
ملعب مرناق - جمعية كيلوس 0-0
اتحاد الزريبة – أمل بوفيشة 3 - 1
بعث بئر مشارقة – جمعية المرازقة 1-1
ملتقى بئر بورقبة - اتحاد قليبية 2-2 (توقفت في الدق 85)
الترتيب :
1) ملتقى بئر بورقبة 27
2) اتحاد قليبية 26
3) بعث بئر مشارقة 25
4) جمعية كيلوس 24
-) نادي منزل تميم 24
6) اتحاد الزريبة 20
-) ملعب مرناق 20
8) نادي فوشانة 18
9) أمل بوفيشة 11
-) جمعية المرازقة 11
11)أمل تازركة 10
12) مستقبل زغوان 0
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018