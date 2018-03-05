في مباراة ملتقى بئر بورقبة واتحاد قليبية.. اعتداء على مساعد الحكم

شهدت مباراة ملتقى بئر بورقبة واتحاد قليبية والتي دارت بملعب الحمامات اعتداء فضيعا على مساعد الحكم الثاني الهادي بن حسين بحجر على مستوى الرأس حيث سالت منه الدماء بغزارة الأمر الذي تطلب نقله على جناح السرعة الى مستشفى الحمامات وإيقاف المباراة بالطبع في الدقيقة 87.

محمد الظويهري