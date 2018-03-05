رابطة الشمال ببنزرت.. (الجولة 3 إيابا) .. الأهلي الأندلسي يفاجئ سجنان

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النتائج
جمعيّة البطان ــ البرق التستوري 4 ــ 1
سهم رأس الجبل ــ النادي المجازي 0 ــ 1
مستقبل نفزة ــ كوكب منزل جميل 1 ــ 2
نادي كرة القدم ببنزرت ــ أمل قبلاط 1 ــ 0
غار الدماء ــ تينجة ( توقفت في الدق 42 بسبب غزارة الأمطار)
معالي سجنان ــ الأهلي الأندلسي 0 ــ 1
اتحاد الجديدة ــ النجم الخميري بعين دراهم 0 ــ 0
الترتيب
1 ) معالي سجنان 40
2 ) سهم رأس الجبل 35
3 ) جمعية البطان 31
4 ) النادي المجازي 30
5 ) الأهلي الأندلسي 29
6 ) اتحاد الجديدة 26
7 ) كوكب منزل جميل 24
ــ ) نادي كرة القدم ببنزرت 24
9 ) مستقبل نفزة 15
ــ) البرق التستوري 15
ــ) جمعية غار الدماء 15 ( 1 ــ )
ــ ) النجم الخميري بعين دراهم 15
13) تينجة الرياضية 9 ( 1 ــ )
14) أمل قبلاط 1
النتائج
جمعيّة البطان ــ البرق التستوري 4 ــ 1
سهم رأس الجبل ــ النادي المجازي 0 ــ 1
مستقبل نفزة ــ كوكب منزل جميل 1 ــ 2
نادي كرة القدم ببنزرت ــ أمل قبلاط 1 ــ 0
غار الدماء ــ تينجة ( توقفت في الدق 42 بسبب غزارة الأمطار)
معالي سجنان ــ الأهلي الأندلسي 0 ــ 1
اتحاد الجديدة ــ النجم الخميري بعين دراهم 0 ــ 0
الترتيب
1 ) معالي سجنان 40
2 ) سهم رأس الجبل 35
3 ) جمعية البطان 31
4 ) النادي المجازي 30
5 ) الأهلي الأندلسي 29
6 ) اتحاد الجديدة 26
7 ) كوكب منزل جميل 24
ــ ) نادي كرة القدم ببنزرت 24
9 ) مستقبل نفزة 15
ــ) البرق التستوري 15
ــ) جمعية غار الدماء 15 ( 1 ــ )
ــ ) النجم الخميري بعين دراهم 15
13) تينجة الرياضية 9 ( 1 ــ )
14) أمل قبلاط 1
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018