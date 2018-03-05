رابطة سوسة ... (الجولة 5 إيابا) .. سيدي بوعلي يطفىء مشعل السواسي

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النتائج
هلال أكودة – اتحاد سيدي عامر 4 - 1
شهاب الوردانين – أمل الزريبة 7 - 0
الثريات الرياضية – النادي المسعدي 0 - 3
اتحاد سيدي بوعلي –لا مشعل السواسي 2 - 1
كوكب زاوية سوسة – نادي الزهور 1 - 0
اتحاد سيدي بوعلي – مشعل السواسي 2 - 1
أمل كندار – أسد قصيبة سوسة (تأجل )
الترتيب
1) كوكب زاوية سوسة 33
2) اتحاد سيدي عامر 32
-) شهاب الوردانين 32
4) هلال أكودة 31
5) أسد قصيبة سوسة 27(1-)
-) النادي المسعدي 27
7) نادي الزهور 25
8) بعث السواسي 17
9) أمل الزريبة 12
10) الثريات الرياضية 9
-) اتحاد سيدي بوعلي 9
12) أمل كندار 2
النتائج
هلال أكودة – اتحاد سيدي عامر 4 - 1
شهاب الوردانين – أمل الزريبة 7 - 0
الثريات الرياضية – النادي المسعدي 0 - 3
اتحاد سيدي بوعلي –لا مشعل السواسي 2 - 1
كوكب زاوية سوسة – نادي الزهور 1 - 0
اتحاد سيدي بوعلي – مشعل السواسي 2 - 1
أمل كندار – أسد قصيبة سوسة (تأجل )
الترتيب
1) كوكب زاوية سوسة 33
2) اتحاد سيدي عامر 32
-) شهاب الوردانين 32
4) هلال أكودة 31
5) أسد قصيبة سوسة 27(1-)
-) النادي المسعدي 27
7) نادي الزهور 25
8) بعث السواسي 17
9) أمل الزريبة 12
10) الثريات الرياضية 9
-) اتحاد سيدي بوعلي 9
12) أمل كندار 2
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018