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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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رابطة الهواة المستوى 1 ...هزم الحمامات أمام نابل وخطايا بالجملة
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كرة القدم
رابطة الهواة المستوى 1 ...هزم الحمامات أمام نابل وخطايا بالجملة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

أصدرت لجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة القدم يوم الأربعاء الفارط جملة من العقوبات ضد أندية رابطة الهواة المستوى 1 التي خاضت مباريات الدور الثمن النهائي لكأس تونس يوم الأحد الفارط حيث اتخذت القرارات التالية : تسليط خطية مالية قدرها 400 دينار ومنع بيع التذاكر لمدة 3 مباريات مع السماح بدخول أصحاب الإشتراكات فقط ضد كل من مستقبل السبيخة في مباراته أمام ضيفه النادي الإفريقي وضد الأولمبي للنقل في لقائه أمام ضيفه مستقبل قابس وتم تسليط غرامة مالية بـ200 دينار ضد نادي بنبلة بسبب رمي الشماريخ في مباراة الفريق أمام ضيفه النجم الساحلي وتسليط خطية مالية قدرها 300 دينار وتوجيه توبيخ ضد فريق سبورتينغ المكنين بسبب رمي المقذوفات مباراته أمام النجم العلوي.
إما في ما يخص مختلف الإثارات فقد تم اتخاذ القرارات التالية: تبرئة لاعب مولدية منوبة نذير بوشاقور من تهمة الإعتداء على حكم مباراة اتحاد سليانة ومنوبة محمد الهادي الطرشي بسبب تضارب التقارير المقدمة لمكتب الرابطة وعدم تأكد الحكم من الشخص الذي إعتدى عليه. وتسليط خطية مالية ب 300 دينار ضد جمعية قرمبالية الرياضية لرمي الجمهور للمقذوفات في المباراة التي جمعت الفريق مع ضيفه مستقبل وادي الليل لحساب الجولة 5 إياب. وهزم نادي كرة القدم بالحمامات جزائيا بهدفين لصفر ومنح نقاط الفوز للملعب النابلي اثر إثارة ضد لاعب الحمامات حمزة المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 5 إياب لبطولة المجموعة الأولى وتم تسليط عقوبة بـ8 مقابلات ضد لاعب امل حفوز خالد الرويني الذي إعتدى على لاعبي السبيخة بالمقابل قرر مكتب الرابطة رفض احتراز النادي الهلالي ضد نادي جبنيانة بسبب مشاركة اللاعب حمزة النصري وتم رفض احتراز نادي جبنيانة ضد سبورتينغ المكنين حيث إعتبر مكتب الرابطة مشاركة عصام جابر في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 4 إيابا قانونية وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان حيث انتهى اللقاء بفوز المكنين بهدفين لهدف. وقد قررت الهيئة المديرة لنادي جبنيانة إستئناف قرار مكتب الرابطة.

جعفر الخماري
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كرة القدم
رابطة الهواة المستوى 1 ...هزم الحمامات أمام نابل وخطايا بالجملة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 05 مارس 2018

أصدرت لجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة القدم يوم الأربعاء الفارط جملة من العقوبات ضد أندية رابطة الهواة المستوى 1 التي خاضت مباريات الدور الثمن النهائي لكأس تونس يوم الأحد الفارط حيث اتخذت القرارات التالية : تسليط خطية مالية قدرها 400 دينار ومنع بيع التذاكر لمدة 3 مباريات مع السماح بدخول أصحاب الإشتراكات فقط ضد كل من مستقبل السبيخة في مباراته أمام ضيفه النادي الإفريقي وضد الأولمبي للنقل في لقائه أمام ضيفه مستقبل قابس وتم تسليط غرامة مالية بـ200 دينار ضد نادي بنبلة بسبب رمي الشماريخ في مباراة الفريق أمام ضيفه النجم الساحلي وتسليط خطية مالية قدرها 300 دينار وتوجيه توبيخ ضد فريق سبورتينغ المكنين بسبب رمي المقذوفات مباراته أمام النجم العلوي.
إما في ما يخص مختلف الإثارات فقد تم اتخاذ القرارات التالية: تبرئة لاعب مولدية منوبة نذير بوشاقور من تهمة الإعتداء على حكم مباراة اتحاد سليانة ومنوبة محمد الهادي الطرشي بسبب تضارب التقارير المقدمة لمكتب الرابطة وعدم تأكد الحكم من الشخص الذي إعتدى عليه. وتسليط خطية مالية ب 300 دينار ضد جمعية قرمبالية الرياضية لرمي الجمهور للمقذوفات في المباراة التي جمعت الفريق مع ضيفه مستقبل وادي الليل لحساب الجولة 5 إياب. وهزم نادي كرة القدم بالحمامات جزائيا بهدفين لصفر ومنح نقاط الفوز للملعب النابلي اثر إثارة ضد لاعب الحمامات حمزة المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 5 إياب لبطولة المجموعة الأولى وتم تسليط عقوبة بـ8 مقابلات ضد لاعب امل حفوز خالد الرويني الذي إعتدى على لاعبي السبيخة بالمقابل قرر مكتب الرابطة رفض احتراز النادي الهلالي ضد نادي جبنيانة بسبب مشاركة اللاعب حمزة النصري وتم رفض احتراز نادي جبنيانة ضد سبورتينغ المكنين حيث إعتبر مكتب الرابطة مشاركة عصام جابر في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 4 إيابا قانونية وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان حيث انتهى اللقاء بفوز المكنين بهدفين لهدف. وقد قررت الهيئة المديرة لنادي جبنيانة إستئناف قرار مكتب الرابطة.

جعفر الخماري
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