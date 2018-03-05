رابطة صفاقس.. تجميد نشاط البطولة وأزمة في التسيير

-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
قرر مكتب رابطة صفاقس منتصف الأسبوع الفارط تأجيل الجولة 6 إيابا التي كانت مبرمجة لاول امس إلى موعد لاحق وذلك جولتين قبل نهاية البطولة التي تضم 8 أندية فقط. وفي هذا السياق أفادنا علي الخشين عضو مكتب الرابطة أن تأجيل مباريات الجولة تم اتخاذه بسبب عدم وجود ملاعب لاحتضان مباراة الأهلي الصفاقسي وضيفه جمعية المحرس باعتبار أن نادي بدر العين إستقبل قرقنة الرياضية يوم السبت 3 مارس الجاري بصفاقس وأن مبدأ إجراء مقابلات الجولات الأخيرة يستوجب خوض جميع مقابلات الجولة في نفس التوقيت. وبالمقابل استنكر ممثلو الجمعيات مثل هذه التصريحات التي وصلت إلى حد الضحك على الذقون واستغفال الرياضيين بالجهة. إذ يمكن إجراء مباراة الأهلي والمحرس في أكثر من ملعب سواء يوم السبت أو الأحد باعتبار جاهزية عدة ملاعب لاحتضان هذه المباراة على غرار ملعب 2 مارس وملعب حي الحبيب وجبنيانة وغيرها كما أن إجراء مباراة النادي الحزقي ومستقبل الحنشة لن يغير من الترتيب إذ انسحب فريق الحنشة من سباق البطولة منذ الأسبوع الفارط وليس هناك أي داع لتأجيل جميع المباريات.
قرر مكتب رابطة صفاقس منتصف الأسبوع الفارط تأجيل الجولة 6 إيابا التي كانت مبرمجة لاول امس إلى موعد لاحق وذلك جولتين قبل نهاية البطولة التي تضم 8 أندية فقط. وفي هذا السياق أفادنا علي الخشين عضو مكتب الرابطة أن تأجيل مباريات الجولة تم اتخاذه بسبب عدم وجود ملاعب لاحتضان مباراة الأهلي الصفاقسي وضيفه جمعية المحرس باعتبار أن نادي بدر العين إستقبل قرقنة الرياضية يوم السبت 3 مارس الجاري بصفاقس وأن مبدأ إجراء مقابلات الجولات الأخيرة يستوجب خوض جميع مقابلات الجولة في نفس التوقيت. وبالمقابل استنكر ممثلو الجمعيات مثل هذه التصريحات التي وصلت إلى حد الضحك على الذقون واستغفال الرياضيين بالجهة. إذ يمكن إجراء مباراة الأهلي والمحرس في أكثر من ملعب سواء يوم السبت أو الأحد باعتبار جاهزية عدة ملاعب لاحتضان هذه المباراة على غرار ملعب 2 مارس وملعب حي الحبيب وجبنيانة وغيرها كما أن إجراء مباراة النادي الحزقي ومستقبل الحنشة لن يغير من الترتيب إذ انسحب فريق الحنشة من سباق البطولة منذ الأسبوع الفارط وليس هناك أي داع لتأجيل جميع المباريات.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018