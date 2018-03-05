رابطة صفاقس.. تجميد نشاط البطولة وأزمة في التسيير

قرر مكتب رابطة صفاقس منتصف الأسبوع الفارط تأجيل الجولة 6 إيابا التي كانت مبرمجة لاول امس إلى موعد لاحق وذلك جولتين قبل نهاية البطولة التي تضم 8 أندية فقط. وفي هذا السياق أفادنا علي الخشين عضو مكتب الرابطة أن تأجيل مباريات الجولة تم اتخاذه بسبب عدم وجود ملاعب لاحتضان مباراة الأهلي الصفاقسي وضيفه جمعية المحرس باعتبار أن نادي بدر العين إستقبل قرقنة الرياضية يوم السبت 3 مارس الجاري بصفاقس وأن مبدأ إجراء مقابلات الجولات الأخيرة يستوجب خوض جميع مقابلات الجولة في نفس التوقيت. وبالمقابل استنكر ممثلو الجمعيات مثل هذه التصريحات التي وصلت إلى حد الضحك على الذقون واستغفال الرياضيين بالجهة. إذ يمكن إجراء مباراة الأهلي والمحرس في أكثر من ملعب سواء يوم السبت أو الأحد باعتبار جاهزية عدة ملاعب لاحتضان هذه المباراة على غرار ملعب 2 مارس وملعب حي الحبيب وجبنيانة وغيرها كما أن إجراء مباراة النادي الحزقي ومستقبل الحنشة لن يغير من الترتيب إذ انسحب فريق الحنشة من سباق البطولة منذ الأسبوع الفارط وليس هناك أي داع لتأجيل جميع المباريات.





جعفر الخماري