رابطة الهواة المستوى 2 (الجولة 4 إيابا) .. الصافية والوسلاتية يتعثران والمهدية وقبلي يتألقان

(المجموعة الأولى)

النتائج

نادي الشيمينو ــ صافية القصور 2 ــ 0

الأهلي الماطري ــ مرجان طبرقة 0 ــ 1

اتحاد برج السدرية ــ جمعية مقرين 1 ــ 0

العالية الرياضية ــ اتحاد برج العامري 1 ــ 1

نادي منزل بوزلفة ــ مستقبل سكرة 3 ــ 1

شبيبة سكرة ــ نسر الماتلين ( غياب نسر الماتلين )

الترتيب

1 ) صافية القصور 30

2 ) مرجان طبرقة 29

3 ) شبيبة سكرة 27

4 ) نادي منزل بوزلفة 25

5 ) اتحاد برج العامري 22

6 ) العالية الرياضية 19

ــ ) نادي الشيمينو 19

8 ) جمعية مقرين 18

ــ ) مستقبل سكرة 18

10) اتحاد برج السدرية 13

11 ) الأهلي الماطري 11

12) نسر الماتلين 10

(المجموعة الثّانية)

النتائج

بعث الرقاب ــ بعث بوحجلة ( توقفت المباراة )

لسودة الرياضية ــ وداد السرس 1 ــ 0

نجم فريانة ــ ملعب المكناسي 1 ــ 0

النجم العلوي ــ نسر جلمة 0 ــ 0

مستقبل برنوصة ــ نجاح سبيبة 1 ــ 0

إتحاد سبيطلة ــ نجم الوسلاتية 1 ــ 0

الترتيب

1 ) نجم الوسلاتية 29

2 ) ملعب المكناسي 25 ( 1 ــ )

3 ) نسر جلمة 22 ( 1 ــ )

4 ) وداد السرس 21

ــ ) مستقبل برنوصة 21 ( 1 ــ )

6 ) بعث بوحجلة 19 ( 1 ــ )

ــ ) النجم العلوي 19 ( 1 ــ )

8 ) نجم فريانة 18

ــ ) لسودة الرياضية 18

10 ) نجاح سبيبة 16

ــ ) بعث الرقاب 16 ( 1 ــ )

12 ) إتحاد سبيطلة 10

(المجموعة الثالثة)

النتائج

خطاف القلعة الكبرى ــ نادي هرقلة 3 ــ 1

اتحاد قصيبة المديوني ــ نسر طبلبة (لم تجر)

كوكب منزل النور ــ الملعب السوسي 2 ــ 1

نجم الجم ــ أهلي بوحجر 1 ــ 0

النفيضة الرياضية ــ قصور الساف ( غياب قصور الساف)

مكارم المهدية ــ مشعل الساحلين 4 ــ 0

الترتيب

1 ) مكارم المهدية 35

2 ) الملعب السوسي 30

ــ ) كوكب منزل النور 30

4 ) النفيضة الرياضية 28

5 ) نسر طبلبة 21 ( 1 ــ )

6 ) اتحاد قصيبة المديوني 20 ( 1 ــ )

7 ) أهلي بوحجر 17

ــ ) خطاف القلعة الكبرى 17

9 ) نجم الجم 16

10 ) مشعل الساحلين 14

11 ) نادي هرقلة 12

12 ) اتحاد قصور الساف 7

(المجموعة الرّابعة)

النتائج

وداد الحامة ــ مستقبل لالة 1 ــ 0

كوكب دقاش ــ صحراء دوز ( غياب صحراء دوز )

واحة قبلي ــ أولمبيك غرغار 1 ــ 0

نادي بدر العين ــ قرقنة الرياضية 3 ــ 0

سهم قصر قفصة ــ زيتونة الشماخ 1 ــ 0

اتحاد أجيم جربة ــ النادي الإفريقي بالذهيبة 0 ــ 0

الترتيب

1 ) واحة قبلي 33

2 ) مستقبل لالة 28

3 ) وداد الحامة 26

4 ) سهم قصر قفصة 24

5 ) قرقنة الرياضية 23

6 ) اتحاد أجيم جربة 20

7 ) النادي الإفريقي بالذهيبة 19

8 ) صحراء دوز 17

ــ ) أولمبيك غرغار 17

10 ) زيتونة الشماخ 16

11) نادي بدر العين 13

12 ) كوكب دقاش 11



هوامش

- قرر مكتب رابطة الهواة منح نقاط الفوز إلى مرجان طبرقة إثر الاحتراز المقدم ضد نسر الماتلين خلال اللقاء الذي جمعهما خلال الجولة الأولى إيابا والذي انتهى بفوز الماتلين بنتيجة 2 ـ 1.

- لم يكتب للقاء المؤجل لحساب الجولة الثالثة إيابا والذي جمع وسط الأسبوع الماضي ملعب المكناسي بالنجم العلوي أن ينتهي حيث توقف في الدقيقة 34 من الشوط الثاني حين كان فريق الملعب المكناسي متقدما في النتيجة 1 ـ 0 وذلك بسبب الاعتداء على الحكم المساعد شافعي رزيقات.

جلال العرفاوي