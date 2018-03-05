رابطة الهواة المستوى 2 (الجولة 4 إيابا) .. الصافية والوسلاتية يتعثران والمهدية وقبلي يتألقان

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(المجموعة الأولى)
النتائج
نادي الشيمينو ــ صافية القصور 2 ــ 0
الأهلي الماطري ــ مرجان طبرقة 0 ــ 1
اتحاد برج السدرية ــ جمعية مقرين 1 ــ 0
العالية الرياضية ــ اتحاد برج العامري 1 ــ 1
نادي منزل بوزلفة ــ مستقبل سكرة 3 ــ 1
شبيبة سكرة ــ نسر الماتلين ( غياب نسر الماتلين )
الترتيب
1 ) صافية القصور 30
2 ) مرجان طبرقة 29
3 ) شبيبة سكرة 27
4 ) نادي منزل بوزلفة 25
5 ) اتحاد برج العامري 22
6 ) العالية الرياضية 19
ــ ) نادي الشيمينو 19
8 ) جمعية مقرين 18
ــ ) مستقبل سكرة 18
10) اتحاد برج السدرية 13
11 ) الأهلي الماطري 11
12) نسر الماتلين 10
(المجموعة الثّانية)
النتائج
بعث الرقاب ــ بعث بوحجلة ( توقفت المباراة )
لسودة الرياضية ــ وداد السرس 1 ــ 0
نجم فريانة ــ ملعب المكناسي 1 ــ 0
النجم العلوي ــ نسر جلمة 0 ــ 0
مستقبل برنوصة ــ نجاح سبيبة 1 ــ 0
إتحاد سبيطلة ــ نجم الوسلاتية 1 ــ 0
الترتيب
1 ) نجم الوسلاتية 29
2 ) ملعب المكناسي 25 ( 1 ــ )
3 ) نسر جلمة 22 ( 1 ــ )
4 ) وداد السرس 21
ــ ) مستقبل برنوصة 21 ( 1 ــ )
6 ) بعث بوحجلة 19 ( 1 ــ )
ــ ) النجم العلوي 19 ( 1 ــ )
8 ) نجم فريانة 18
ــ ) لسودة الرياضية 18
10 ) نجاح سبيبة 16
ــ ) بعث الرقاب 16 ( 1 ــ )
12 ) إتحاد سبيطلة 10
(المجموعة الثالثة)
النتائج
خطاف القلعة الكبرى ــ نادي هرقلة 3 ــ 1
اتحاد قصيبة المديوني ــ نسر طبلبة (لم تجر)
كوكب منزل النور ــ الملعب السوسي 2 ــ 1
نجم الجم ــ أهلي بوحجر 1 ــ 0
النفيضة الرياضية ــ قصور الساف ( غياب قصور الساف)
مكارم المهدية ــ مشعل الساحلين 4 ــ 0
الترتيب
1 ) مكارم المهدية 35
2 ) الملعب السوسي 30
ــ ) كوكب منزل النور 30
4 ) النفيضة الرياضية 28
5 ) نسر طبلبة 21 ( 1 ــ )
6 ) اتحاد قصيبة المديوني 20 ( 1 ــ )
7 ) أهلي بوحجر 17
ــ ) خطاف القلعة الكبرى 17
9 ) نجم الجم 16
10 ) مشعل الساحلين 14
11 ) نادي هرقلة 12
12 ) اتحاد قصور الساف 7
(المجموعة الرّابعة)
النتائج
وداد الحامة ــ مستقبل لالة 1 ــ 0
كوكب دقاش ــ صحراء دوز ( غياب صحراء دوز )
واحة قبلي ــ أولمبيك غرغار 1 ــ 0
نادي بدر العين ــ قرقنة الرياضية 3 ــ 0
سهم قصر قفصة ــ زيتونة الشماخ 1 ــ 0
اتحاد أجيم جربة ــ النادي الإفريقي بالذهيبة 0 ــ 0
الترتيب
1 ) واحة قبلي 33
2 ) مستقبل لالة 28
3 ) وداد الحامة 26
4 ) سهم قصر قفصة 24
5 ) قرقنة الرياضية 23
6 ) اتحاد أجيم جربة 20
7 ) النادي الإفريقي بالذهيبة 19
8 ) صحراء دوز 17
ــ ) أولمبيك غرغار 17
10 ) زيتونة الشماخ 16
11) نادي بدر العين 13
12 ) كوكب دقاش 11
هوامش
- قرر مكتب رابطة الهواة منح نقاط الفوز إلى مرجان طبرقة إثر الاحتراز المقدم ضد نسر الماتلين خلال اللقاء الذي جمعهما خلال الجولة الأولى إيابا والذي انتهى بفوز الماتلين بنتيجة 2 ـ 1.
- لم يكتب للقاء المؤجل لحساب الجولة الثالثة إيابا والذي جمع وسط الأسبوع الماضي ملعب المكناسي بالنجم العلوي أن ينتهي حيث توقف في الدقيقة 34 من الشوط الثاني حين كان فريق الملعب المكناسي متقدما في النتيجة 1 ـ 0 وذلك بسبب الاعتداء على الحكم المساعد شافعي رزيقات.
(المجموعة الأولى)
النتائج
نادي الشيمينو ــ صافية القصور 2 ــ 0
الأهلي الماطري ــ مرجان طبرقة 0 ــ 1
اتحاد برج السدرية ــ جمعية مقرين 1 ــ 0
العالية الرياضية ــ اتحاد برج العامري 1 ــ 1
نادي منزل بوزلفة ــ مستقبل سكرة 3 ــ 1
شبيبة سكرة ــ نسر الماتلين ( غياب نسر الماتلين )
الترتيب
1 ) صافية القصور 30
2 ) مرجان طبرقة 29
3 ) شبيبة سكرة 27
4 ) نادي منزل بوزلفة 25
5 ) اتحاد برج العامري 22
6 ) العالية الرياضية 19
ــ ) نادي الشيمينو 19
8 ) جمعية مقرين 18
ــ ) مستقبل سكرة 18
10) اتحاد برج السدرية 13
11 ) الأهلي الماطري 11
12) نسر الماتلين 10
(المجموعة الثّانية)
النتائج
بعث الرقاب ــ بعث بوحجلة ( توقفت المباراة )
لسودة الرياضية ــ وداد السرس 1 ــ 0
نجم فريانة ــ ملعب المكناسي 1 ــ 0
النجم العلوي ــ نسر جلمة 0 ــ 0
مستقبل برنوصة ــ نجاح سبيبة 1 ــ 0
إتحاد سبيطلة ــ نجم الوسلاتية 1 ــ 0
الترتيب
1 ) نجم الوسلاتية 29
2 ) ملعب المكناسي 25 ( 1 ــ )
3 ) نسر جلمة 22 ( 1 ــ )
4 ) وداد السرس 21
ــ ) مستقبل برنوصة 21 ( 1 ــ )
6 ) بعث بوحجلة 19 ( 1 ــ )
ــ ) النجم العلوي 19 ( 1 ــ )
8 ) نجم فريانة 18
ــ ) لسودة الرياضية 18
10 ) نجاح سبيبة 16
ــ ) بعث الرقاب 16 ( 1 ــ )
12 ) إتحاد سبيطلة 10
(المجموعة الثالثة)
النتائج
خطاف القلعة الكبرى ــ نادي هرقلة 3 ــ 1
اتحاد قصيبة المديوني ــ نسر طبلبة (لم تجر)
كوكب منزل النور ــ الملعب السوسي 2 ــ 1
نجم الجم ــ أهلي بوحجر 1 ــ 0
النفيضة الرياضية ــ قصور الساف ( غياب قصور الساف)
مكارم المهدية ــ مشعل الساحلين 4 ــ 0
الترتيب
1 ) مكارم المهدية 35
2 ) الملعب السوسي 30
ــ ) كوكب منزل النور 30
4 ) النفيضة الرياضية 28
5 ) نسر طبلبة 21 ( 1 ــ )
6 ) اتحاد قصيبة المديوني 20 ( 1 ــ )
7 ) أهلي بوحجر 17
ــ ) خطاف القلعة الكبرى 17
9 ) نجم الجم 16
10 ) مشعل الساحلين 14
11 ) نادي هرقلة 12
12 ) اتحاد قصور الساف 7
(المجموعة الرّابعة)
النتائج
وداد الحامة ــ مستقبل لالة 1 ــ 0
كوكب دقاش ــ صحراء دوز ( غياب صحراء دوز )
واحة قبلي ــ أولمبيك غرغار 1 ــ 0
نادي بدر العين ــ قرقنة الرياضية 3 ــ 0
سهم قصر قفصة ــ زيتونة الشماخ 1 ــ 0
اتحاد أجيم جربة ــ النادي الإفريقي بالذهيبة 0 ــ 0
الترتيب
1 ) واحة قبلي 33
2 ) مستقبل لالة 28
3 ) وداد الحامة 26
4 ) سهم قصر قفصة 24
5 ) قرقنة الرياضية 23
6 ) اتحاد أجيم جربة 20
7 ) النادي الإفريقي بالذهيبة 19
8 ) صحراء دوز 17
ــ ) أولمبيك غرغار 17
10 ) زيتونة الشماخ 16
11) نادي بدر العين 13
12 ) كوكب دقاش 11
هوامش
- قرر مكتب رابطة الهواة منح نقاط الفوز إلى مرجان طبرقة إثر الاحتراز المقدم ضد نسر الماتلين خلال اللقاء الذي جمعهما خلال الجولة الأولى إيابا والذي انتهى بفوز الماتلين بنتيجة 2 ـ 1.
- لم يكتب للقاء المؤجل لحساب الجولة الثالثة إيابا والذي جمع وسط الأسبوع الماضي ملعب المكناسي بالنجم العلوي أن ينتهي حيث توقف في الدقيقة 34 من الشوط الثاني حين كان فريق الملعب المكناسي متقدما في النتيجة 1 ـ 0 وذلك بسبب الاعتداء على الحكم المساعد شافعي رزيقات.
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21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018