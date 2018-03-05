رابطة الهواة المستوى 1 (الجولة 6 إيابا) .. جبنيانة في الصدارة... سليانة تباغت الملعب النابلي و توزر تواصل الإستفاقة

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المجموعة 1
النتائج:
الأولمبي للنقل - أولمبيك الكاف ( 0 - 2 )
الملعب النابلي - إتحاد سليانة ( 2 - 4 )
منزل عبد الرحمان - مولدية منوبة ( 2 - 1 )
النجم الرادسي - جمعية الحمامات ( 3 - 1 )
م . وادي الليل - مستقبل المحمدية (1-1)
نادي الدهماني - قرمبالية الرياضية ( 2 - 0 )
نجم الفحص - شبيبة العمران (3 - 1)
نجم بني خلاد - إتحاد بوسالم (1-1)
الترتيب:
1 ) إتحاد سليانة 44
2 ) م . وادي الليل 40
3) النجم الرادسي 34
4 ) الأولمبي للنقل 33
- قرمبالية الرياضية 33
- منزل عبد الرحمان 33
7 ) نادي الدهماني 30
8) مولدية منوبة 28
- مستقبل المحمدية 28
10) نجم الفحص 27
11 ) نجم بني خلاد 26
- إتحاد بوسالم 26
13 ) الملعب النابلي 24
14) شبيبة العمران 20
15 ) جمعية الحمامات 18
16 ) أولمبيك الكاف 16
المجموعة 2
النتائج:
نادي جبنيانة - هلال الرديف ( 2 - 0 )
مستقبل السبيخة - نادي مكثر ( 4 - 2 )
النادي الهلالي - نادي بنبلة ( 1 - 0 )
هلال مساكن - أمل حفوز ( 1 - 0 )
سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية (2 - 1 )
نادي المظيلة - مستقبل الرجيش (0-0)
جريدة توزر - تقدم ساقية الداير ( 2 - 1 )
إتحاد المطوية - أمل جربة ( 1 - 0 )
الترتيب:
1 ) نادي جبنيانة 43
2 ) أمل جربة 42
3 ) نادي بنبلة 36
4 ) هلال الرديف 31
- مستقبل السبيخة 31
6 ) هلال مساكن 30
- مستقبل الرجيش 30
- سبورتينغ المكنين 30
9 ) نادي مكثر 29
- إتحاد المطوية 29
11 ) أمل حفوز 27
12 ) القلعة الرياضية 26
13) النادي الهلالي 25
14 ) جريدة توزر 20
15 ) تقدم ساقية الداير 19
16 ) نادي المظيلة 18
المجموعة 1
النتائج:
الأولمبي للنقل - أولمبيك الكاف ( 0 - 2 )
الملعب النابلي - إتحاد سليانة ( 2 - 4 )
منزل عبد الرحمان - مولدية منوبة ( 2 - 1 )
النجم الرادسي - جمعية الحمامات ( 3 - 1 )
م . وادي الليل - مستقبل المحمدية (1-1)
نادي الدهماني - قرمبالية الرياضية ( 2 - 0 )
نجم الفحص - شبيبة العمران (3 - 1)
نجم بني خلاد - إتحاد بوسالم (1-1)
الترتيب:
1 ) إتحاد سليانة 44
2 ) م . وادي الليل 40
3) النجم الرادسي 34
4 ) الأولمبي للنقل 33
- قرمبالية الرياضية 33
- منزل عبد الرحمان 33
7 ) نادي الدهماني 30
8) مولدية منوبة 28
- مستقبل المحمدية 28
10) نجم الفحص 27
11 ) نجم بني خلاد 26
- إتحاد بوسالم 26
13 ) الملعب النابلي 24
14) شبيبة العمران 20
15 ) جمعية الحمامات 18
16 ) أولمبيك الكاف 16
المجموعة 2
النتائج:
نادي جبنيانة - هلال الرديف ( 2 - 0 )
مستقبل السبيخة - نادي مكثر ( 4 - 2 )
النادي الهلالي - نادي بنبلة ( 1 - 0 )
هلال مساكن - أمل حفوز ( 1 - 0 )
سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية (2 - 1 )
نادي المظيلة - مستقبل الرجيش (0-0)
جريدة توزر - تقدم ساقية الداير ( 2 - 1 )
إتحاد المطوية - أمل جربة ( 1 - 0 )
الترتيب:
1 ) نادي جبنيانة 43
2 ) أمل جربة 42
3 ) نادي بنبلة 36
4 ) هلال الرديف 31
- مستقبل السبيخة 31
6 ) هلال مساكن 30
- مستقبل الرجيش 30
- سبورتينغ المكنين 30
9 ) نادي مكثر 29
- إتحاد المطوية 29
11 ) أمل حفوز 27
12 ) القلعة الرياضية 26
13) النادي الهلالي 25
14 ) جريدة توزر 20
15 ) تقدم ساقية الداير 19
16 ) نادي المظيلة 18
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018