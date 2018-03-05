تواصل احتجاج الاطباء الشبان وتوقّف جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان كافة الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب لإيقاف احتجاجي عن كل الأنشطة الاستشفائية والجامعية اليوم الاثنين 5 مارس 2018 على خلفية عدم تحقيق المطالب المرفوعة وعدم التوصل لأي اتفاق كتابي واضح مع سلطة الإشراف.

كما دعت في بيان لها اليوم الاثنين 05 مارس 2018 الى ايقاف كافة المتربّصين الداخليين والمقيمين كل الانشطة الاستشفائية بكل الاقسام دون استثناء.

ودعت الى مقاطعة الدروس والتربصات والامتحانات دون استثناء بالنسبة لطلبة الطب .

كما دعت الأطباء المتعاقدين المتطوعيين إلى عدم إجراء التراتيب الخاصة باستلام المهام.