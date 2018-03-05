تحقيقات «الشروق» ... هل يدفع المنتخب فاتورة الصراع بين الأندية والجامعة؟

طرحت العلاقة المتوترة بين بعض الاندية وجامعة كرة القدم تساؤلات حول مدى تأثيرها على استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم لنهايات مونديال روسيا الصيف القادم. ففي الوقت الذي يعتبر فيه الجميع ان مسؤولية الاندية هي توفير الاجواء المريحة للمنتخب من خلال مساندته مثلما حصل في السابق عندما يتحول هؤلاء المسؤولون مع المنتخب في تنقلاته، شهدت الفترة الحالية توترا مع جامعة كرة القدم ينبئ بمرحلة قادمة صعبة بسبب الاخطاء التحكيمية الفادحة واتهام الجامعة بالتواطئ مما قد يلقي بظلاله على أجواء المنتخب خاصة وان اغلب اللاعبين ينتمون الى البطولة الوطنية. وفي ظل هذا الصراع الذي امتد الى حد تبادل الاتهامات عبر البلاغات، تعالت الاصوات من اجل التهدئة ولو الى ما بعد مونديال روسيا حتى لا يدفع المنتخب فاتورة الصراعات بين بعض الاندية والجامعة ولو ان البعض الاخر اختار الحياد وعدم الدخول في مثل هذه الصراعات. صحيح ان كل ناد من حقه الدفاع عن حقوقه كلما تعرض الى الظلم لكن كل ما نخشاه ان تتطور الامور في الفترة المتبقية من البطولة خاصة واننا وصلنا الى مرحلة خطيرة وهي ايقاف المباريات على غرار ما حصل في المنستير مؤخرا بعد ان وصلنا مرحلة الشغب في الملاعب والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والكرّ والفرّ بين الجمهور والامن. وكل ما نخشاه ايضا ان يغيب المسؤولون في الاندية الذين كانوا يرافقون المنتخب عن رحلاته القادمة بسبب خلافاتهم مع الجامعة وبالتالي تفقد عناصرنا الدولية دعما معنويا هم في حاجة اليه اليوم اكثر من اي وقت مضى.

الحبيب الماجري (مدرب المنتخب سابقا)

على لاعبي المنتخب الابتعاد عن هذه الصراعات

منطقيا لا يمكن للعلاقة المتوترة بين الجامعة وبعض الاندية ان تؤثر على تحضيرات لاعبي المنتخب الوطني استعدادا لمونديال روسيا، لان اي لاعب يحلم بالانتماء للمنتخب والمشاركة في اكبر تظاهرة عالمية بما انها ستفتح له افاقا جديدة نحو الاحتراف، كنا نتمنى ان تكون هذه الفترة فترة صفاء بين الاندية والجامعة من اجل مصلحة المنتخب الذي من المفروض ان يكون الجميع مساندا له، لكن اليوم لاحظنا خلافات من اجل الاخطاء التحكيمية وكل مسؤول له الحق في الدفاع عن ناديه بل ذلك هو واجبه، الا انه هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها حتى لا تؤثر على اجواء تحضيرات المنتخب الوطني، وعلى اللاعبين الابتعاد عن هذه الصراعات لان المنتخب الوطني ملك للجميع والدفاع عن راية الوطن تبقى فوق كل الحسابات الضيقة.

علي الكعبي (لاعب دولي سابق)

صراع بعض الأندية والجامعة في غير وقته

من المؤسف ان تتوتر العلاقة بين بعض الاندية وجامعة كرة القدم في هذه الفترة بالذات والتي يستعد فيها المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بروسيا، واكيد ان هذا الصراع سيلقي بظلاله على هذه التحضيرات، لكن ما هو مطلوب من اللاعبين الذين سيتقمصون زي المنتخب خلال التحضيرات القادمة هو عدم الدخول في هذه الصراعات ونسيان انديتهم ومشاكلها من اجل التركيز على التحضيرات للمونديال، صحيح ان اي لاعب سيشعر بالغيظ اذا لاحظ ان جمعيته تعرضت الى الظلم، لكن تبقى مصلحة المنتخب فوق مصالح الاندية، وكل ما نتمناه الا تتعكر الامور اكثر مع اقتراب نهاية الموسم ودخول المنتخب في المرحلة الحاسمة من استعداداته لنهائيات المونديال، وفي اعتقادي فان الجامعة مطالبة بإيجاد حل لمشاكل التحكيم مع الاندية حتى تهدأ الامور لما فيه مصلحة المنتخب.

كمال الشبلي (لاعب دولي سابق)

نخشى من تطوّر الخلافات في الفترة القادمة

ما لاحظناه خلال السنوات الاخيرة ان الجميع اصبح يشك في كل شيء، في اخطاء التحكيم وفي نية بعض المسؤولين وهذا الشك تسرب الى المنتخب الوطني حتى اصبحنا نسمع كلاما من قبيل لماذا وجه مدرب المنتخب الدعوة الى «فلان وتجاهل فلتانا»، هذه العقلية يجب ان تتغير خاصة لدى المسؤولين حتى نضمن ظروفا مريحة لتحضيرات المنتخب الوطني القادم على مرحلة صعبة في الاشهر القليلة القادمة وهي مرحلة تتطلب التركيز التام واجواء نقية حتى نكون جاهزين كأفضل ما يكون للمونديال. وفي نظري فان المسؤولين الجدد هم الذين وتّروا الاجواء في غياب الخبرة، اذ عند ادنى خطإ تحكيمي تعم الفوضى وهذا لا يعطي انطباعا طيبا عن كرتنا ويضر بسمعتها في وقت ترشحنا فيه الى نهايات المونديال للمرة الخامسة.

مراد العقبي (مساعد مدرب المنتخب الوطني)

تعودنا على هذه النزاعات والمنتخب بعيد عنها

ظاهرة تظلم الاندية من التحكيم ودخولها في صراع مع الجامعة ليست جديدة، ففي كل موسم تشتد حمى النتائج والصراع سواء في اعلى الترتيب او اسفله، لكن هذا لا يعنينا كإطار فني للمنتخب الوطني لان هناك ضوابط حددناها منذ أن مسكنا بزمام الامور وهي ان مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، وقد لاحظتم الاجواء الممتازة بين لاعبي المنتخب خلال التربصات، والجميع يشعر براحة نفسية كبيرة وهذا ما نعمل على ترسيخه. صحيح في الماضي البعيد عندما كنت لاعبا في المنتخب لاحظت تكتلات داخل تربص المنتخب نتيجة تأثير مباريات البطولة على نفسية اللاعبين لكن اليوم انقرضت هذه الظاهرة والجو العام بعيد كل البعد عن اجواء مقابلات البطولة، ومع ذلك لا بد من احاطة خاصة بكل اللاعبين من أجل توفير كل ممهدات النجاح.

تحقيق: رشيد الزيتوني